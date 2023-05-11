Мощное землетрясение в Японии разрушило более 500 домов

Фото: NHK WORLD - JAPAN

Около 540 жилых домов на морском побережье оказались частично или полностью разрушены в результате землетрясения магнитудой 6,5, произошедшем на территории японской префектуры Исикава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NHK. Ещё около 250 домов находятся в аварийном состоянии. Местные власти оценивают ущерб.

Отмечается, что правительство рассмотрит возможность принятия необходимых мер, учитывая, что регион уже более двух лет подвергается активной сейсмической активности, а в городе живут в основном пожилые люди.

Кроме того, сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков.

Министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Японии вместе с мэром города посетили город Судзу в префектуре, сообщает телеканал. Как отмечается, правительство рассмотрит возможность принятия необходимых мер, учитывая, что регион уже более двух лет подвергается активной сейсмической активности, а в городе живут в основном пожилые люди.