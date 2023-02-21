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cpc.ru Сегодня, 22:18
146
Сегодня, 22:18
146
Фото: cpc.ru

Морской терминал КТК приостановил отгрузку нефти

Из-за непогоды - штормового ветра и волн приостановили перевалку нефти на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передаёт BaigeNews.kz.

Отгрузка встала 19 февраля и до сих пор штормовые ограничения от капитана порта Новороссийск не сняты, прогноз неблагоприятный.

"Резервуарный парк (РП) на Морском терминале КТК практически заполнен, его объём один миллион тонн нефти. Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в свободные ёмкости на линейной части нефтепровода и в РП. Грузоотправители уведомлены о сложившейся обстановке", - сообщили в консорциуме.

О возобновлении отгрузки или наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск, обещают сообщить дополнительно.

 

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#нефть #КТК
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:18
146
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