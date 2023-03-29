Морозы прогнозируют синоптики в Казахстане

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Неустойчивую погоду и понижение температуры воздуха прогнозирую синоптики в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"На большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении пресс-службы Казгидромета.

31 марта – 1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта – 1 апреля на юго-востоке страны возможны сильные осадки в виде дождя и снега.

С 31 марта с вторжением Северо-Западного антициклона прогнозируется прекращение осадков в северной половине и понижение температуры воздуха на большей части республики, отметили синоптики.