Мороженое в Казахстане подорожало сразу на 33 процента за год

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В Западно-Казахстанской области цены выросли сразу 80 процентов.

За год цены на мороженое выросли сразу на 32,7 процента. По данным аналитиков Energyprom.kz, это самый высокий майский показатель годового удорожания за последние несколько лет, передаёт BaigeNews.kz. Так, в мае 2022 года рост цен на мороженое составлял 15,2 процента к маю 2021-го.

В разрезе регионов сильнее всего цены на мороженое выросли в Западно-Казахстанской области: сразу на 79,7 процента, в Астане и Алматинской области - на 68,4 и 44,7 процента соответственно.

Меньше всего летнее лакомство подорожало в Павлодарской области (на 7,7 процента за год), в Абайской области и Алматы - на 13,6 процента и 18,6 процента соответственно).

По итогам мая 2023 года мороженое подорожало сразу на пять процентов за месяц. Для сравнения: в мае прошлого года цены на мороженое показывали рост только на 2,7 процента.

В разрезе регионов страны ежемесячное удорожание составляло от 1,1 процента в Алматы до 19,7 процента в Туркестанской области. Заметный рост цен на мороженое также зафиксирован в Алматинской области (на 18,2 процента) и Астане (на 10,9 процента). При этом в пяти регионах РК цены не изменились: в Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Производство мороженого и пищевого льда за январь–май текущего года выросло сразу на 40,3 процента и составило 19,7 тысячи тонн.

Годом ранее объём производства в соответствующем периоде показывал рост лишь на 1,1 процента, при этом в целом выпуск в плюсе четыре года подряд.