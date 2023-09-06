Море пива: фуру из Рудного остановили на границе с Россией

Челябинские таможенники остановили фуру с 15 тоннами пива, которые везли из Рудного в Санкт-Петербург, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Уральском таможенном управлении, по документам ввозили в Россию 312 кег с безалкогольной продукцией. Но экспертиза показала наличие в пиве этилового спирта.

В соответствии с действующим законодательством перемещаемый алкогольный напиток подлежал обязательной маркировке, которая фактически отсутствовала. По предварительной оценке стоимость выявленной партии немаркированной продукции составила 1,5 миллиона рублей.