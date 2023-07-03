Морально устарела: в больницах Петропавловска работает аппаратура советского производства

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В 2022 году на сферу здравоохранения Северо-Казахстанской области направили больше 10,5 млрд тенге. Это позволило провести отдельные виды капремонтов в медицинских учреждениях, закупить новый транспорт, а также приобрести новое оборудование. Однако его количества всё ещё недостаточно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.kz.

Руководитель управления финансов Наталья Дышкант на заседании областного общественного совета рассказала, что в 2022 году был проведен капитальный ремонт по 6 проектам здравоохранения на общую сумму 289,7 млн тенге.

"Для обеспечения качества услуг здравоохранения произведен закуп более 200 единиц медицинской техники, в том числе современные аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммографы, рентгенодиагностическое и видеоэндоскопическое оборудование. Кроме того, произведен закуп 15 единиц санитарного автотранспорта", — рассказала Наталья Дышкант.

Она отметила, что за 2022 год оснащенность медицинской техникой в организациях здравоохранения увеличилась на 5% и составила 65%. Но члены общественного совета посчитали данный показатель очень низким. Однако выяснилось, что речь идёт именно о современном медоборудовании.