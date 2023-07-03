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  • Морально устарела: в больницах Петропавловска работает аппаратура советского производства
pixabay.com Вчера, 00:31
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Вчера, 00:31
822
Фото: pixabay.com

Морально устарела: в больницах Петропавловска работает аппаратура советского производства

В 2022 году на сферу здравоохранения Северо-Казахстанской области направили больше 10,5 млрд тенге. Это позволило провести отдельные виды капремонтов в медицинских учреждениях, закупить новый транспорт, а также приобрести новое оборудование. Однако его количества всё ещё недостаточно, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.kz.

Руководитель управления финансов Наталья Дышкант на заседании областного общественного совета рассказала, что в 2022 году был проведен капитальный ремонт по 6 проектам здравоохранения на общую сумму 289,7 млн тенге.

"Для обеспечения качества услуг здравоохранения произведен закуп более 200 единиц медицинской техники, в том числе современные аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммографы, рентгенодиагностическое и видеоэндоскопическое оборудование. Кроме того, произведен закуп 15 единиц санитарного автотранспорта", — рассказала Наталья Дышкант.

Она отметила, что за 2022 год оснащенность медицинской техникой в организациях здравоохранения увеличилась на 5% и составила 65%. Но члены общественного совета посчитали данный показатель очень низким. Однако выяснилось, что речь идёт именно о современном медоборудовании.

"Есть сроки и специальные показатели для медицинской техники. На сегодняшний день 65% это действующая работающая техника, у которой не прошли сроки амортизации. Остальная техника имеется в наличии. Но это, например, в онкоцентре стоит аппарат "Агат". Он 1985 или 1986 года. Он пока работает, но физически и морально он уже устарел. Естественно, медицина ушла вперед, и он требует замены. То есть аппаратура есть, но её необходимо менять", — пояснил руководитель управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

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Вчера, 00:31
822
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