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Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы
Водитель мопеда сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места происшествия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл по Кульджинскому тракту.
"Патрульный экипаж двигался по заданному маршруту. Нарушителя на мопеде заметили сразу. Он, превышая скорость, двигался на встречу по разделительной полосе. На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал: по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться", - рассказал командир специализированного батальона УМПС ДП Алматы Жаныбек Ускембаев.
Инспектор получил травму руки.
Полицейские установили, что у 39-летнего жителя мегаполиса нет права на управление ТС, он лишён его решением суда в 2019 году за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Водителя мопеда привлекли к административной ответственности сразу по трём статьям Кодекса РК об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и наезд на него.
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