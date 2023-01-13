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gov.kz Сегодня, 13:30
322
Сегодня, 13:30
322
Фото: gov.kz

Молодёжные ресурсные центры должны открыться во всех регионах - Дархан Кыдырали

О том, как развивается молодёжная политика в стране, рассказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на расширенном заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что по поручению Главы государства был принят закон "О государственной молодёжной политике", согласно которому, молодёжная категория увеличилась до 35 лет. 

"В связи с этим, общее количество молодёжи в стране достигло 6 миллионов. В соответствии с поручением Главы государства разработана и представлена на открытое обсуждение концепция государственной молодёжной политики на 2023-2027 годы. В течение года в молодёжные ресурсные центры страны обратилось более 400 тысяч молодых людей с различными проблемами. Поэтому такие центры должны открываться во всех регионах страны", - заявил министр.

Кроме того, в 2022 году был продлён период прохождения молодёжной практики с 6 до 12 месяцев, а по проекту "Первое рабочее место" -  с 12 до 18 месяцев. По словам министра, это хорошая возможность для молодых людей получить первый опыт и доход. 

"В 2022 году реализован проект "Jas Project". На поддержку молодёжных бизнес-инициатив было выделено 250 грантов по 1 миллиону тенге. В целях поддержки талантливой молодёжи было присуждено 33 гранта по 3 миллиона тенге. Этот грант предоставляется ежегодно и планируется увеличение его размера. Будет продолжена работа по решению жилищных вопросов молодёжи. Сейчас региональные жилищные программы запущены в шести регионах. До конца текущего года такие программы планируется разработать в десяти регионах", - сказал Дархан Кыдырали. 

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#министерство информации и общественного развития РК #молодежь
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:30
322
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