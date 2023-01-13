Молодёжные ресурсные центры должны открыться во всех регионах - Дархан Кыдырали

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О том, как развивается молодёжная политика в стране, рассказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на расширенном заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что по поручению Главы государства был принят закон "О государственной молодёжной политике", согласно которому, молодёжная категория увеличилась до 35 лет.

"В связи с этим, общее количество молодёжи в стране достигло 6 миллионов. В соответствии с поручением Главы государства разработана и представлена на открытое обсуждение концепция государственной молодёжной политики на 2023-2027 годы. В течение года в молодёжные ресурсные центры страны обратилось более 400 тысяч молодых людей с различными проблемами. Поэтому такие центры должны открываться во всех регионах страны", - заявил министр.

Кроме того, в 2022 году был продлён период прохождения молодёжной практики с 6 до 12 месяцев, а по проекту "Первое рабочее место" - с 12 до 18 месяцев. По словам министра, это хорошая возможность для молодых людей получить первый опыт и доход.