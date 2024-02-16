Молодых учёных в Казахстане никуда не берут - политолог

Политолог Андрей Чеботарёв отметил, что в казахстанской науке утечка мозгов происходит не только из-за миграции кадров, но, в первую очередь, из-за нежелания работодателей брать молодых специалистов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Политолог предложил в обязанности министерства науки и высшего образования внести требования о содействии трудоустройству выпускников вузов, но с пометкой "желающих заниматься научной или научно-технической деятельностью".

"Когда мы говорим про утечку мозгов, это не только, на мой взгляд, связано с внешними факторами, миграцией научных кадров. Утечка мозгов – это когда люди заканчивают вуз, хотят работать в науке, но вынуждены идти в бизнес или не по специальности работать. Я тоже своего рода утечка мозгов. С этим надо что-то делать. Как это сделать реально, пока трудно сказать, но, может быть, создать какую-нибудь рекрутинговую коммерческую структуру. Это можно оставить на уровень подзаконного акта. Самое главное, чтобы это было прописано", - сказал Чеботарёв на заседании Общественной палаты при Мажилисе РК по обсуждению законопроекта "О науке и технологической политике".

Политолог отметил, что у него много примеров, когда молодых учёных никуда не берут, везде требуются отработанные кадры.

Кроме того, Чеботарёв предложил дополнить понятийный аппарат законопроекта. В частности ввести понятие эксперты научной экспертизы.

"В ряде законов и подзаконных актов эти понятия имеются. В нашей научной среде термины "эксперт", "экспертиза" очень распространённые", - сказал он.

Также Андрей Чеботарёв считает, что в законе надо отметить статус и права негосударственных научных организаций.