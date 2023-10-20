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Молодые государственные служащие принесли присягу

Вчера, 19:00
АВТОР
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акимат области Абай Вчера, 19:00
Вчера, 19:00
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Фото: акимат области Абай

В преддверии Дня Республики Казахстан молодые государственные служащие региона Абай вступили в свой пост и принесли присягу. В их ряды сегодня торжественно принимают восемь человек, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель аппарата акима области Абай Жасулан Сарсебаев поздравил государственных служащих с принесенной присягой и пожелал им успехов в их службе. Он подчеркнул их важность в формировании справедливого Казахстана. 

"Я уверен, что вы, справедливо выполняя вверенные вам тяжелые и ответственные обязанности, сделаете важный вклад в социально-экономическое развитие как нашей страны, так и региона. Государственная служба - это благородное призвание, и в преддверии национального праздника искренне поздравляю вас с принесенной присягой. Желаю успешной службы на благо нашей родины", — сказал Жасулан Сарсебаев.

Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Нурлан Даулеткалиев подчеркнул, что разработан имеджевый план, направленный на повышение статуса государственного служащего.

"В этом году нами разбработан имеджевый план. В рамках него планируется создание специального места для проведения процедуры принятия присяги. Нами в настоящее время принимаются необходимые меры для повышения статуса госслужащих", — отметил Нурлан Даулеткалиев.

В ходе мероприятия новым государственным служащим были выданы идентификационные карты.

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