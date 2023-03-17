Молодая мама вынесла из супермаркета восемь бутылок элитного алкоголя в детской коляске

Момент кражи запечатлила камера видеонаблюдения супермаркета. 26-летняя женщина спрятала восемь бутылок виски в коляске с малолетним ребенком, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию с заявлением о краже обратился хозяин магазина.

"Сотрудники криминальной милиции района Сарыарка задержали 26-летнюю жительницу города по подозрению в ограблении магазина во время оперативно-розыскных работ. В ходе следствия было выявлено, что девушка пришла в один из супермаркетов по улице Есенберлина около 17.00 часов. На видео можно увидеть как он достает виски и прячет его в коляску. Сумма понесенного убытка составила более 81 тысячи тенге", - сообщили в ДП Астаны.