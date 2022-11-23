Молочные продукты за год подорожали почти на 30% в Казахстане

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В пяти регионах рост цен составил более 30 процентов, в одном — сразу более 40 процентов.

За год цены на молочные продукты в Казахстане по итогам октября увеличились на 28,2 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Согласно данным аналитиков портала, питьевое молоко подорожало на 28,3 процента, консервированное — на 39,2 процента, кисломолочные продукты — на 29,2 процента. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5 процента, кефир — на 19,7 процента, сметана — на 33,6 процента, творог — на 14,8 процента, твёрдый сыр — на 31,4 процента.

"В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: плюс 42,2 процента за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (плюс 31,6 процента) и Шымкент (плюс 31,3 процента)", - уточнили аналитики.

При этом производство молочных продуктов по итогам января–октября выросло на 15,8 процента и составило 396 миллиардов тенге.

В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок сократился на 6,2 процента, до 472,5 тысячи тонн; сливочного масла и спредов — на девять процентов, до 20,9 тысячи тонн; молочных пастообразных спредов — на 26,6 процента, до 4,7 тысячи тонн; сыра и творога — на 2,5 процента, до 30,5 тысячи. тонн; сгущённых молока и сливок — на 5,5 процента, до семи тысяч тонн; йогурта — на три процента, до 191,7 тысячи тонн, шубата — на 37,5 процента, до 2,4 тысячи тонн.

Производство молока в твёрдой форме увеличилось на 16,3 процента за год, до 6,8 тысячи тонн; кумыса — на 6,7 процента, до 1,3 тысячи тонн.

По итогам января–августа текущего года казахстанские компании обеспечили внутренний рынок обработанным жидким молоком и сливками на 96 процентов. За этот период в стране произвели 373,4 тысячи тонн продукции, импортировали — 15,6 тысячи тонн. На экспорт отправили 10,1 тысячи тонн продукции.

Обеспеченность сливочным маслом составила 75,1 процента, против 85,1 процента годом ранее. С начала года производство сократилось на 10,7 процента, до 16,3 тысячи тонн. В то же время импорт увеличился на 69,1 процента, до 5,4 тысячи тонн. Реализация на внутреннем рынке составила 19,6 тысячи тонн масла — на 9,8 процента больше, чем годом ранее.

Рынок сыра и творога местные компании перекрыли на 53,2 процента, против 55 процентов годом ранее. Доля импорта соответственно составила 46,8 процента. В страну завезли 21,5 тысячи тонн продуктов, годовой рост — на семь процентов. На внутреннем рынке реализовали 44,1 тысячи тонн — на 4,5 процента больше, чем годом ранее.