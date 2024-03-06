Молния ударила в самолет Air Canada с 550 пассажирами на борту

В Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Ванкувера в Лондон, ударила молния, передает со ссылкой на nashvancouver.com.

Кадры с моментом удара молнии предоставил очевидец - студент-пилот Итан Уэст, который любит наблюдать за самолетами после окончания занятий.

Ему удалось запечатлеть взлет самолета в темное время суток и молнию, которая бьет в борт.

Уэст говорит, что его первоначальной реакцией был шок, поскольку он не ожидал удара молнии. Затем его внимание переключилось на вопрос, что будет дальше.

"Мне было интересно, что произойдет. Придется ли им отклоняться от курса? Интересно, поняли ли пассажиры о том, что произошло", - сказал Уэст.

По данным Национальной метеорологической службы США, в пассажирские самолеты "молния попадает в среднем один-два раза в год".