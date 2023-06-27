Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления

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В аэропорту Арканзаса молния ударила в полный пассажиров самолет авиакомпании American Eagle, приземлившийся во время шторма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Видео случившегося публикует Daily Mail.

Уточняется, что лайнер ожидал на взлетно-посадочной полосе, когда стихнет шторм, чтобы подрулить к выходу на посадку. В это время в самолет попали две молнии подряд. По данным очевидцев, записавших ролик, после произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры благополучно высадились.