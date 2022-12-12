"Мои года – моё проклятье" – жертвы эйджизма рассказали свои истории

Фото: предоставлено героинями статьи

Эйджизм – дискриминация человека на основании его возраста. Он может проявляться как в отношении пожилых людей, так и молодёжи, в большей степени – подростков. Корреспондент BaigeNews.kz записал истории героев, столкнувшихся с этим явлением, и попытался разобраться, какие последствия несёт эйджизм, и как ему можно противостоять.

"Лечь на помойку умирать, как отслужившая своё кофта?!"

"Я – учитель, преподаю в школе вот уже более сорока лет. Выйдя на заслуженный отдых, продолжила работать. Сегодня в средних учебных заведениях есть потребность в педагогах, поэтому устроиться нетрудно даже будучи пенсионеркой. Если честно, чувствую на себе недовольство родителей. В одной из школ мне и вовсе сказали открытым текстом: хотим учителя моложе. У вас, мол, "по любому" эмоциональное выгорание, да и учите вы по старинке. С этим я не согласна, в конце концов есть стандартная образовательная программа. У меня есть солидный и, я считаю, достойный опыт, профессионализм, я очень люблю детей. Мои ученики всегда показывают отличные результаты, да и любят меня ребятишки. Не скрою, испытать на себе такое отношение было обидно и унизительно. В конце концов родители настояли на своём, а руководство школы посчитало нужным уступить. Я уволилась. Сейчас преподаю в другой школе, но не уверена, что история не повторится…"

"К сожалению, в нашем обществе эйджизм имеет место быть, наблюдаю его на примере своей мамы. Она больше 40 лет отработала в системе образования, в последние годы трудилась в системе повышения квалификации учителей. Её курсы всегда были очень востребованы, мама выпустила огромное количество методических ресурсов, которые были практичны и полезны. Коллеги говорили, что её опыт бесценен. Но получилась некрасивая ситуация, когда до нового учебного года её сухо уведомили о расторжении договора. Я всегда за человеческое отношение, считаю, что работодателю стоит попрощаться с сотрудником достойно, отдав ему должное за отработанные годы".

"Эйджизм – обычное дело в медицинских учреждениях. На участке в поликлинике врач, мне кажется, сразу расслабляется, услышав, что бабушке 80. "А что Вы хотели? Возраст!". В больницу привезли с приступом гипертонии. Тоже не спешили оказать помощь. По реакции медиков можно подумать, что давление за 200 – это норма, надо еще радоваться, что вообще дожила до столь почтенных лет. Получается, старикам должно быть совестно отвлекать врачей, претендовать на тщательное обследование и качественную медицинскую помощь. Мне кажется, это не только некомпетентно, но и бесчеловечно".

Эйджизм приводит к депрессии и отнимает здоровье

Психоаналитически ориентированный психолог Гульжан Амангельдинова приводит пример с клиенткой, которая как-то посетовала: "Почему я должна использовать столько косметики, чтобы выглядеть моложе?".

"На самом деле это и есть эйджизм, дискриминация, стереотипное мышление по отношению к возрасту. Сегодня вся индустрия красоты направлена на то, чтобы сохранить молодость и красоту, внешнюю привлекательность. То есть это отрицание прожитых лет, а значит, мы не принимаем происходящее с нами", – отметила психолог.

Результат такой дискриминации налицо – разлучённый с любимой работой, потерявший коллектив, оказавшийся в социальной изоляции человек стремительно стареет, сдаёт. Он испытывает негативные эмоции – обиду, упадок сил, депрессию или даже агрессию. Угнетённое состояние неизбежно бьёт по физическому здоровью. И здесь, по утверждению психолога, многое зависит от умения справляться со стрессом.

"Умеем мы справляться со стрессом или нет? Если нет, то эйджизм в любом возрасте будет на нас влиять. У подростков депрессия проявляется непослушанием, изменениями в поведении. Родители говорят, что он ленится, упрямится, капризничает. На самом деле дело в депрессии. У взрослых людей она проявляется апатией, ощущением, что жизнь бессмысленна, неудовлетворённостью собой и окружающим. В тяжёлых случаях они физически не могут встать, умыться, покушать, пропадает сон", – констатирует Гульжан Амангельдинова.

По её словам, об эйджизме более или менее структурно стали говорить с 60-х годов прошлого столетия, но до сих пор это явление до конца не исследовано. Отчасти поэтому оно продолжает в нашем обществе жить и влиять на судьбы.

"Выходя на пенсию, человеку важно осознавать и ощущать свою ценность, значимость. Быть уверенным в себе внутри себя. Поэтому очень важно государству, членам семьи, соседям эту уверенность в нём поддерживать", – уверена психолог.

Г. Амангельдинова / Фото предоставлено героиней

Как противостоять эйджизму?

Самое первое, что можно сделать в противостоянии эйджизму – научиться распознавать его.

"Видеть, понимать, что вот это эйджизм – первое, что нам нужно делать. Ведь самое ужасное – мы не осознаём это явление. Настолько не осознаём, что интернализируем – берём вовнутрь себя, и эйджизм уже живёт внутри нас. Например, подростки или представители молодого поколения могут говорить: да, я не знаю, куда иду, чего хочу. А в пожилом возрасте становлюсь пассивной: я безработная, беспомощная, мне больше нечего делать, я помеха молодым. Так идёт дискриминация внутри дискриминации", – пояснила Г. Амангельдинова.

Но одного осознания всё-таки мало. Важно называть вещи своими именами и говорить, как это ощущается.

"Потому что когда мы говорим вслух, то в какой-то мере помогаем другому человеку проживать свои чувства, взращиваем эмпатию. Задумываться, правильно ли я произношу какие-то вещи – без эйджизма, без подавления, без наказания?", – советует психолог.

Ещё одна важная рекомендация – использовать инклюзивный язык, когда собеседник избегает предвзятых или оскорбительных выражений.

"Например, вместо "старшее поколение" или "они" говорить "мы". "Когда мы были моложе" – человек обозначает, "я тебя понимаю, потому что помню свою молодость". В таком случае состоится конструктивный диалог. Конечно, многие ежедневные процессы происходят на бессознательном уровне. Мы опираемся на свою систему ценностей, воспитание. Но неважно, сколько нам лет, важно понимать, что я чувствую сейчас и что чувствует другой человек. Как мы можем решить так, чтобы было комфортно и мне, и другому", – добавила собеседница.

По мнению экспертов, к проблеме эйджизма должны повернуться лицом не только граждане, но и власти, госорганы. Влиять на ситуацию, возможно, даже на уровне законодательства. Очень важно, чтобы в каждом возрасте у человека были свои значимые мероприятия, активити. Одним словом, занятость, досуг. Неправильно воспринимать бабушек как нянек и кухарок. Нужно создавать программы, которые могли бы уменьшать разрыв в понимании, восприятии возрастной разницы.

Педагог из Кокшетау с 30-летним стажем, профориентолог, тренер, член Ассоциации деловых женщин Акмолинской области Динара Ильясова уверена: работодатели могут эффективно "миксовать" сотрудников элегантного и молодого возрастов.

"Наверно, стоит беседовать с работодателями. Я всегда говорю, что, когда в коллективе трудятся и почтенные, и молодые, получается классный тандем. Например, первые могут выступать в роли наставников. Если взять для примера сферу образования, то почему бы молодому сотруднику не предложить встать "у станка", а его более старшему коллеге – выполнять задачи эксперта, помогать молодёжи совершенствовать навыки, нарабатывать опыт? Есть же прекрасные примеры, допустим, в спорте, когда спортсмены завершают карьеру и становятся тренерами. И возраст, опыт становится не брешью, а, напротив, козырем, преимуществом. Работодателям стоит развивать культуру управления людьми – используя как сильные, так и слабые стороны", – предложила Динара Сериковна.

Вместе с тем, сегодня есть и случаи, когда руководители "глубоко на пенсии" делают всё возможное, чтобы сохранить за собой кресло. А окружающие почему-то закрывают на это глаза. Хотя их вполне могла бы устроить роль советника или эксперта – таких примеров, к счастью, тоже немало. То есть мы можем говорить об избирательной дискриминации.

Когда "подростковый" эйджизм – часть менталитета

"Мне уже 41 год, но я отчётливо помню обиду на маму, когда она подарила мою куртку моей двоюродной сестрёнке. Она приехала к нам погостить и провожать гостью домой с пустыми руками моим родителям было неудобно. Мы жили в деревне, и в магазине, видимо, ничего подходящего не оказалось. Или мама просто не захотела заморачиваться. Куртка была новая, из жёлтой джинсы, по тем временам очень модная. Я её не успела ни разу надеть. В советское время, сами знаете, чтобы надеть обновку, требовался веский повод – праздник или день рождения. Сестрёнка выглядела счастливой, а вот я еле сдерживала слёзы. Как только она уехала, закрылась в комнате и разрыдалась. Кроме сожаления по красивой куртке, меня разрывало чувство обиды и чего-то ещё. Я тогда точно не понимала, что меня так мучает. Спустя годы, повзрослев, понимаю: мне было горько оттого, что мои чувства никто во внимание не принял. МОЮ вещь отдали, не посчитав нужным спросить разрешения…"

"Настрадалась я от эйджизма в детстве. Например, когда приходили гости, начиналась любимая казахская забава – образцово-показательная "порка". Ну, не физическая, а словесное такое принижение: "вон, у тёти Айгуль дочка такая чистюля, дом весь блестит. Скажи, Айгуль, как тебе удалось так хорошо воспитать её, я бьюсь над своей – и всё без толку". Возразить нельзя – маленькая, чтобы рот раскрывать. Одежду самой выбрать не доверяли и даже институт выбрали мне родители. Хотела художником, но "разве ж это профессия, несерьёзно". Но есть одно хорошее последствие эйджизма – поступки, чувства, заслуги своих детей я не обесцениваю".

"Моя непосредственная начальница – диктатор и грубиянка. Главный её аргумент – мой молодой возраст. Ей пятьдесят с хвостиком. Может позволить себе перебить меня, накричать, оскорбить словами. Все мои идеи и инициативы по работе отмечаются с каким-то садистским удовольствием. Из-за всего этого, кажется, уже разлюбила профессию".

Из этих историй можно увидеть, что казахстанцы так или иначе сталкиваются с эйджизмом по отношению к молодым. И недооценивают его – отчасти в силу менталитета.

"Мы живём в среде, где принято почитать старших, а младших – контролировать, направлять. Да, они быстрее, гибче, умней, креативней, но старшее общество зачастую воспринимает их как несостоятельных, зависимых – идёт дискриминация по возрасту. В моей практике много историй, в которых дети, молодежь говорят: родители меня не понимают, мы говорим на разных языках. Раз я не работаю, значит, маленький. А раз маленький, то моё мнение не учитывается. И опять же первое, что можно сделать в такой ситуации, – понять, что это эйджизм, и он разрушает личности наших детей", – отметила психолог Г. Амангельдинова.

Последствия – инфантильность, неуверенность в себе, комплексы, страх принимать решения и далее вплоть до серьёзных психологических проблем, которые строят негативный сценарий жизни.

Динара Ильясова создала в Кокшетау школу, миссию которой обозначила как "место, где мы развиваем уверенность ребёнка". Помочь раскрыть потенциал, понять и принять себя – то, в чём подростки нуждаются, пожалуй, больше всего.

"Проблему эйджизма мы обсуждали тоже, – говорит педагог-тренер. – Дети сказали: "А у нас сплошной эйджизм". Один мальчик признался, что готовиться поступать на медика, хотя сам не хочет этого. Мама так хочет. Я спрашиваю: а как ты будешь жить с этим? Ты станешь врачом, а больницу и пациентов не будешь любить. Извини, но я бы не хотела попасть в твои руки, ведь ты не будешь расти в профессии. Почему не отстоишь своё право выбора? Предложила поговорить с его мамой. Он ответил отказом. Сказал, что бесполезно, и всё уже решено. Это яркое проявление эйджизма".

Взрослым стоит научиться признавать подростка, его мнение, желания, отношение к событиям или ситуациям.

"Я не говорю: как он сказал, пусть так и будет. Но как минимум выслушать и постараться понять. Или взять первую любовь. Мы же часто говорим: да ладно, у тебя ещё таких Аселей/Динар ещё штук десять будет. Как мы отмахиваемся от проблем, которые ребёнку в его возрасте, быть может, солнце заслоняют? "Да какие могут проблемы в твои годы!". То есть идёт обесценивание чувств, переживаний", – констатировала эксперт.

"Что такое пуд соли, и почему я должен его съесть?"

На Дне работодателя многие студенты озвучивали одну и ту же проблему: их не хотят принимать на работу без стажа работы не менее трёх лет. Где его взять в таком случае?

"Ещё пример: молодым сотрудникам часто приходится выполнять функционал не из должностной инструкции. Считается нормой, что старшие коллеги превращают их в мальчиков/девочек на побегушках, "кофеварщиков", курьеров… Молодые люди признавались, что им сложно поменять к себе предвзятое отношение. Один парень спросил меня: что такое пуд соли, и почему он должен его съесть, прежде чем с ним начнут считаться? Мол, ему постоянно это говорят", – улыбается собеседница.

Как противостоять эйджизму в отношении детей и молодёжи?

"Наверно, в первую очередь, говорить с родителями, рассказывать о последствиях, приводить примеры. У учителей на курсах повышения квалификации есть замечательная возможность побывать "в шкуре" ученика. Ловить эмоции, когда что-то нравится или, наоборот, триггерит. Хорошо бы взрослым всё время проводить такую проекцию. Работая с Кембриджем, я часто слышала фразу "научитесь думать, как ученик". Сейчас она мне очень помогает при разработке тренингов – думать, как мои слушатели, дети. Есть понятие эмоционального интереса. Если мы будем развивать в себе эту культуру, то как раз выйдем на уровень понимания и принятия чувств друг друга", – считает Динара Ильясова.

Д. Ильясова / Фото предоставлено героиней

Война между бабушкой и внуками

Сегодня ослабевает связь между молодым и старшим поколениями, констатируют педагоги. И здесь мы можем наблюдать эйджизм от внуков по отношению к бабушкам-дедушкам. Как, впрочем, и наоборот – взаимный эйджизм.

"Война между внуками и бабушками-дедушками. Первые говорят: "Да, она ничего не поймёт, старая ведь уже", – приводит пример Д. Ильясова. – Я нередко вижу в современных детях такое предвзятое отношение. Часто внуки рассматривают бабушку как человека, который готовит кушать. И всё. А личность не видят. Это, конечно, и ранит, и подрывает здоровье. Дети лет до 13-ти любят взрослых безусловной любовью – просто потому что родители. А потом начинают рассматривать с точки зрения заслуг, достижений, внешней картинки. У меня в практике есть случаи, когда дети стесняются своих мам или пап. Потому что, например, не видят в них картинку из того же Instagram".

Как это можно изменить?