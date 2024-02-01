Могут ли благотворительные проекты изменить жизнь в казахстанских регионах и сёлах?

Управляющий директор фонда "Халык" Нариман Абильшаиков поделился своим видением того, как социальные проблемы в стране оказывают влияние на благотворительные проекты, рассказал об особенностях работы в Жанаозене и других регионах, передает BaigeNews.kz.

Благотворительные фонды стремятся улучшить социальное благосостояние населения, подчеркивает управляющий директор фонда "Халык" Нариман Абильшаиков. Тем не менее, важно осознавать, что эти организации ограничены в способности взять на себя все социальные проблемы государства.

- Какие проекты сейчас реализовывает фонд "Халык"?

Фонд "Халык" – был создан в 2016 году Тимуром и Динарой Кулибаевыми, Работа фонда направлена на развитие социально-благотворительных проектов нашей страны. В стремлении к продвижению вперед, мы черпаем лучшие практики из мирового опыта. Так, в США акцент благотворительных фондов сконцентрирован на гуманитарной помощи, здравоохранении; в Германии – на правах человека; во Франции – на экологии, здравоохранении и спорте. Портфель проектов фонда "Халык" разнообразен, но основное внимание уделяется социальным сферам: здравоохранению, образованию и спорту.

А вообще, благотворительные фонды не предназначены для решения всех проблем государства или общества, но они вносят свой вклад, будто недостающий кирпич в строительстве дома. Наша миссия – активное участие в решении конкретных проблем. Мы поддерживаем государственные инициативы, в чрезвычайных ситуациях всегда оказываем помощь, таких как взрывы в Арыси, пожар в Аулиекольском районе, борьба с пандемией. Только на борьбу с последствиями COVID-19 фонд выделил более 10 миллиардов тенге. Мы также активно участвуем в решении проблем, связанных с природными бедствиями, социальной сферой, предотвращением сиротства и поддержкой социально уязвимых групп населения, образованию, а также способствуем развитию спорта.

С момента создания фонда уже реализовано более 120 проектов на общую сумму 50 млрд тенге. Наши основные сегменты, как я говорил выше, – развитие спорта и доступное образование для детей и молодежи.

Давайте про образование чуть подробнее расскажу. Смотрите, наш фонд поддерживает образование через выделение грантов. Мы уже предоставили гранты на общую сумму 300 миллионов тенге. Эти гранты предоставляют возможность одаренным студентам получить образование в лучших университетах Казахстана, таких как КБТУ, МУИТ и IT-университет в Астане.

Помимо образования, еще одна приоритетная задача фонда – развитие детского спорта повсеместно, как в селах, так и городах. Проекты включат в себя строительство спортивных площадок, обеспечение экипировкой, обучение тренеров евростандартам, строительство физкультурно-оздоровительных центров.

Что касается других регионов – фонд построил современный детский сад на 280 мест в селе Аулиеколь, в Костанайской области. Эта область сильно пострадала от пожаров в 2022 году. Уже в апреле этого года детсад, на который было выделено 1,3 миллиарда тенге, будет передан на баланс акимата.

- Какие именно проекты вы реализовали в Жанаозене и Мангистауской области?

В 2023 году мы расширили свою поддержку Мангистауской области, сделав особый упор на город Жанаозен, как ключевой экономической точке региона. После внимательного анализа, мы выявили несколько проблем, которым решили посвятить 2023 год. Основные проблемы включают в себя нехватку питьевой воды, ограниченные возможности для детского спорта и необходимость создания новых рабочих мест.

В рамках обширных усилий нашего фонда в Мангистауской области, мы направили средства в размере 3,5 миллиарда тенге на пять ключевых проектов. Один из них – восстановление Бейнеуского зернового терминала общей стоимостью 1,8 миллиарда тенге, который приведет к созданию 200 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Второй проект - строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса на площади 6 000 квадратных метров.

С учетом серьезности проблемы доступа к чистой питьевой воде на западе Казахстана, третьим проектом стало строительство опреснительных заводов в селах Саина Шапагатова и Акшукур Мангистауской области на сумму 300 миллионов тенге каждый, обеспечивая круглосуточный доступ к воде для 25 000 жителей.

Еще одним значимым проектом является создание 46 площадок в регионе, включая детскую зону, воркаут и футбольное поле. Также запущена опреснительная установка в городе Жанаозен, предназначенная для использования переработанной воды для полива зеленых насаждений. Завершая наш вклад в регион, акимат Мангистауской области отметил наш фонд как лучшего мецената региона за проделанную работу в 2023 году.

Отмечу, что в Жанаозене ощущается выраженный запрос на обещания и внимание. Жители этого города ценят и ждут, чтобы слова сопровождались действиями. Неисполненные обещания могут существенно повлиять на отношения с местным сообществом, будь то в сфере бизнеса или общественной жизни. Жителям важно, чтобы их проблемы не только видели, и слышали, но также предлагались конкретные решения.

- От предпринимателей все требуют благотворительности. Но благотворительность убивает стимул работать. Зачем создавать условия для бизнеса, если проще получить халявные деньги от благотворительных фондов?

Без сомнения, предприниматели в любой стране являются движущей силой экономики, и особенно важно сосредотачиваться на развитии малого бизнеса. Главная цель любого предпринимателя — получение прибыли, в то время как аспекты, такие как развитие экономики, часто рассматриваются ими как вторичные.

Поддержка для предпринимателей, включая снижение налогов, предоставление грантов и другие льготы, предоставляется государством и отраслевыми органами. Благотворительные фонды, в первую очередь, должны фокусироваться на решении социальных проблем. Однако они выходят на передний план, когда бизнес оказывается в трудной ситуации.

Например, после январских событий в Алматы многие малые предприятия столкнулись с угрозой закрытия. Наш фонд предоставил им поддержку в виде 500 миллионов тенге для 500 предпринимателей. Например, владелец магазина сотовых телефонов оказался жертвой грабежа. Его финансовое положение не просто оказалось на нуле, а в минусе. Получение нового кредита стало для него значительной трудностью, поэтому мы предоставили ему грант в размере миллиона тенге для первоначального восстановления и продолжения его деловой деятельности.

- С какими проблемами сталкиваются благотворительные фонды в Казахстане?

Благотворительная деятельность в нашей стране находится в стадии активного развития. Социальные проблемы оказывают влияние на каждый благотворительный фонд, создавая свои взаимосвязи. Это явление распространено в любой области. Решения, принимаемые правительством, деятельность благотворительных фондов и ответственность населения представляют собой взаимосвязанные процессы.

Считаю, что для эффективного преодоления сложностей, необходимо установление системного взаимодействия. Построение сотрудничества между государством, благотворительными организациями, а также активным участием населения, является ключевым элементом успешной разработки и реализации социальных проектов. Наш фонд всегда открыт для сотрудничества и готов к совместной работе.