Модульные дома готовы построить осужденные пострадавшим от паводков

Осужденные одной из колоний Усть-Каменогорска наладили выпуск модульных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первоначально проект был разработан для баз отдыха и санаториев, но сейчас производитель готов изготавливать и отправлять модульные дома в регионы страны, пострадавшие от паводка.

Модульные дома изготовлены из экологических материалов, легко транспортируются и быстро собираются на месте. В них предусмотрено всё: окна, двери, санитарный узел и выдерживает такой дом без отопления до -15 градусов. Площадь дома – от 45 квадратных метров и больше. Это позволяет разместиться в нём семье на время восстановления дома или же строительной бригаде. В таком доме может находиться медпункт, столовая или бытовка.

В период восстановительных работ такие дома сослужат хорошую службу, считает руководитель проекта Алмат Аспандияров. А после модульные строения могут быть переоборудованы в бани или надворные постройки.

"Хотелось бы помочь пострадавшим людям. Мы впервые делаем домики, это летний вариант, сейчас как раз тепло и они бы подошли для этого момента и для них это было бы прям удобно. Жалко людей, что оказались в такой трудной ситуации, и хочется и помочь", – говорит осужденный Нурлан, отбывающий наказание в колонии средней безопасности.

Для пострадавших от паводков регионов в учреждениях ВКО также готовы изготавливать железобетонные изделия для коммунальных предприятий и ЖКХ. Для восстановительных работ эта продукция будет необходима. В сутки осужденные готовы выпускать более 350 изделий от блоков колодцев до бордюров.