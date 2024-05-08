Модернизированный спасателями автомобиль откачал 75 тысяч кубометров воды в СКО
Вчера, 20:06
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Вчера, 20:06Вчера, 20:06
307Фото: МЧС РК
Спасатели Кокшетау в 2020 году впервые модернизировали автомобиль ГАЗ-66 на базе повышенной проходимости. Теперь машина откачивает воду в селе Прибережное Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Отмечается, что за счёт установки прицепной мотопомпы большой производимости в 300 литров в секунду были повышены тактические возможности автомобиля.
"Уже третий год модернизированный Акмолинскими спасателями автомобиль откачивает воду в труднодоступных местах. На сегодняшний день данный автомобиль уже откачал порядка 75 тысяч кубометров воды в селе Тепличное СКО", — говорится в сообщении.
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