Модернизированный спасателями автомобиль откачал 75 тысяч кубометров воды в СКО

Спасатели Кокшетау в 2020 году впервые модернизировали автомобиль ГАЗ-66 на базе повышенной проходимости. Теперь машина откачивает воду в селе Прибережное Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отмечается, что за счёт установки прицепной мотопомпы большой производимости в 300 литров в секунду были повышены тактические возможности автомобиля.