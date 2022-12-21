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regtv.kz Вчера, 15:48
324
Вчера, 15:48
324
Фото: regtv.kz

Мобильные переводы чиновников начнут контролировать налоговики

С 2023 года налоговые органы начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Данияр Жаналинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С 2024 года в этот список войдут индивидуальные предприниматели. А с 2025 года - все казахстанцы. 

К слову, речь не обо всех переводах. А только о тех, которые будут соответствовать определённым критериям. Информация в Комитет госдоходов поступит, если количество переводов в месяц превысит сотню. И только в том случае, если они будут повторяться три месяца подряд.

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#переводы #КГД
BaigeNews.kz
Вчера, 15:48
324
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