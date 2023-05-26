Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане

В Казахстане запущено мобильное приложение Enbek HR, полностью синхронизированное с порталом трудовых ресурсов hr.enbek.kz. Это позволяет работникам через смартфон получать сведения о трудовых договорах, зарегистрированных в Единой системе учёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

В личном кабинете мобильного приложения работники могут посмотреть свои трудовые договоры, скачать справку с места работы и информацию из личного дела – фото, данные удостоверения личности, паспорта, сведения об образовании, трудовой деятельности, медицинскую справку 075/у, сведения учёта в психо/нарко/туберкулезном диспансерах.

"Через приложение или в личном кабинете на портале работник также может подтвердить своё согласие на предоставление работодателю доступа к перечисленным персональным данным с целью формирования электронного личного дела для трудоустройства. В случае выявления неактуальных сведений по трудовому договору у работника есть возможность направить запрос на изменение данных трудового договора, внесение информации о расторжении трудового договора или удаление", - сообщили в Минтруда.

Для формирования запроса необходимо выбрать "трудовой договор", выбрать действие "расторгнуть, удалить или редактировать данные", указать обязательные сведения, приложить подтверждающий документ (в формате JPG, JPEG, PNG, PDF) и подтвердить в приложении кодом, полученным в SMS-сообщении. После запрос направляется в личный кабинет работодателя на портале на рассмотрение, в случае отсутствия действий от работодателя в течение трёх рабочих дней, уполномоченный орган рассматривает запрос и принимает решение также в течение трёх рабочих дней.

Чтобы воспользоваться сервисами приложения достаточно иметь мобильный номер, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Если работник был ранее зарегистрирован на портале, то в мобильном приложении не требуется дополнительная регистрация – авторизация осуществляется под действующим логином и паролем.

"Приложение Enbek HR и портал hr.enbek.kz являются частью цифровой экосистемы занятости Электронной биржи труда. Эта экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений. Имея одну учётную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги и меры занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz", - уточнили в ведомстве.

Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore.