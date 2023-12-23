Мобильное приложение для выездных туристов запущено в Казахстане

В Казахстане запущено мобильное приложение "ТУРКОД" для туристов, вылетающих или планирующих отдых за рубежом по путёвкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tourcode.kz.

Разработчик – администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма "Туристік Қамқор".

Приложение позволит сделать отдых казахстанцев за рубежом безопаснее и комфортнее за счёт своих основных функций:

- проверка туркода. Позволяет удостовериться в том, что турпакет сформирован верно, отель и авиабилеты оплачены туроператором (туркод - уникальный код, присваиваемый каждому турпакету и гарантирующий защиту казахстанского туриста за рубежом);

- кнопка SOS. В случае необходимости срочного возврата на родину позволяет связаться с администратором системы гарантирования и подать заявку на вывоз;

- список турагентств системы гарантирования для выбора турагентства.

В приложении доступна информация о стране пребывания, контактные данные посольств и консульств Казахстана. Приложение уже доступно для скачивания в AppStore.