Мобильное приложение для выездных туристов запущено в Казахстане
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В Казахстане запущено мобильное приложение "ТУРКОД" для туристов, вылетающих или планирующих отдых за рубежом по путёвкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tourcode.kz.
Разработчик – администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма "Туристік Қамқор".
Приложение позволит сделать отдых казахстанцев за рубежом безопаснее и комфортнее за счёт своих основных функций:
- проверка туркода. Позволяет удостовериться в том, что турпакет сформирован верно, отель и авиабилеты оплачены туроператором (туркод - уникальный код, присваиваемый каждому турпакету и гарантирующий защиту казахстанского туриста за рубежом);
- кнопка SOS. В случае необходимости срочного возврата на родину позволяет связаться с администратором системы гарантирования и подать заявку на вывоз;
- список турагентств системы гарантирования для выбора турагентства.
В приложении доступна информация о стране пребывания, контактные данные посольств и консульств Казахстана. Приложение уже доступно для скачивания в AppStore.
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