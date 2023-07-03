Многомиллионный штраф выплатит атырауское предприятие

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29 июня специализированный суд по административным правонарушениям Атырау оштрафовал ТОО Karabatan Utility Solutions на сумму более семь миллиардов тенге за загрязнение окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

Ранее департамент экологии по Атырауской области в ходе проверки предприятия установил, что содержание углекислого газа превысило норму. Это было отмечено в отчете, сделанном в ходе инвентаризации парниковых газов 2021 года.

"Стало известно, что в минувшем и в этом году ТОО Karabatan Utility Solutions использовало квотный объект сверх установленного (распределенного) объема по выбросам парниковых газов, предоставленного компании при профилактическом контроле и внеплановой проверке", – сообщает пресс-служба департамента экологии.

Департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области с иском о запрете использования квотных средств до устранения вышеуказанного нарушения. Иск был удовлетворен решением суда от 10 мая.

Кроме того, в отношении ТОО Karabatan Utility Solutions возбуждено дело по статье 329 КоАП РК ("Превышение установленного и дополнительно полученного объема квоты на выбросы парниковых газов"). Согласно решению суда от 29 июня ТОО Karabatan Utility Solutions оштрафовано на сумму 7 224 485 941 тенге и подвергнуто административному наказанию.