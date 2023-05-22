Многодетным семьям выплатили пособия на сумму более 135 млрд тенге

С начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 540,7 тысячи семей на общую сумму 135,4 миллиарда тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 548 тысяч семей на общую сумму 34,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

с четырьмя детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

с пятью детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

с шестью детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

с семью детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

с восемью и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трёх основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5 процента.