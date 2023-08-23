  • 23 Августа, 00:31
  • BAIGENEWS

Младенец весом более шести килограммов родился в Актау

Сегодня, 00:17
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Младенец весом 6,8 килограмма родился в областном перинатальном центре в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В областном перинатальном центре сообщили, что состояние младенца удовлетворительное.

Мать малыша - жительница Мунайлинского района, это её четвертый ребенок. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

Ребёнок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял шесть килограммов 280 граммов.

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