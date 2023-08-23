Младенец весом более шести килограммов родился в Актау

Младенец весом 6,8 килограмма родился в областном перинатальном центре в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В областном перинатальном центре сообщили, что состояние младенца удовлетворительное.

Мать малыша - жительница Мунайлинского района, это её четвертый ребенок. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

Ребёнок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял шесть килограммов 280 граммов.