Мистика какая-то: Спорткомплекс за 3,5 миллиарда не могут достроить в Щучинске

Жителей города Щучинск Акмолинской области возмутил "лайфхак" от не укладывающегося в график подрядчика. С 2019 года ведутся разговоры о строительстве спорткомплекса, а завершения не предвидится и сегодня. Сроки сдачи, по словам горожан, переносились уже дважды, но на этот раз фирма пошла другим путём – просто-напросто закрасила финишную дату фломастером. Дабы предупредить вопросы от населения – по крайней мере, так это выглядит со стороны. Однако теперь их у людей к строителям гораздо больше, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Дворец спорта или спорткомплекс?

Горожане признаются: история этого проекта вызывала у них раздражение с самого начала. Сначала, по их словам, власти не могли определиться с местом. Дело в том, что в Щучинске не хватает земли. Например, приватизированный после советских времён стадион, сегодня, по разговорам, продают аж за миллион долларов. Был вариант строить в микрорайоне Заречном, но протянуть туда коммуникации обошлось бы дороже самого объекта. В итоге нашли место в парке. Кстати, в советское время там были качели-карусели, и организовывались дискотеки. Жители любили проводить здесь время с детьми, гулять парами, компаниями, семьями. Потом всё пришло в запустение, заросло бурьяном…

"Но для начала вывели этот клочок земли из территории парка, теперь он по документам – не парк. Когда уже прошёл первый этап конкурса, президент страны объявил, что хватит строить дворцы. А это был как раз дворец спорта. В итоге строительство отодвинулось на целый год. Ну, а дальше, слышим: то финансирования ждём, то деньги уже закончились. Так и тянется проект который год. Есть большая вероятность, что он превратится в махровый долгострой", – поделился имеющейся информацией житель Щучинска, который попросил не указывать его имя.

Между тем, в документах объект обозначается как "многофункциональный дворец спорта". В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области пояснили, что спорткомплексом его называют условно, так сказать, в народе. Спортивный объект будет предназначен для занятий населения города Щучинск различными видами спорта, проведения учебно-тренировочных занятий, спортивных секций и соревнований. Общая пропускная способность комплекса, планируется, что составит 235 человек в смену.

Активист: "Я пытался отстоять парк"

Активист города Щучинск Владимир Прокопьев рассказал корреспонденту: новость о том, что в парке планируют построить спорткомплекс, прочитал в 2019 году в местной газете. Выбранное место ему сразу не понравилось.

"Меня это возмутило! Потому что у нас маленький город, и это единственный парк в Щучинске. Он и так по территории небольшой. Мало того, что не облагороженный, так ещё и, по моим подсчётам, больше половины площади там огородили под спорткомплекс. Сейчас там для прогулок осталось всего пару дорожек да площадка перед памятником", – сетует житель.

В отличие от других раздосадованных горожан, он попытался пойти дальше восклицаний и хотел отстоять парк.

"Я даже не знал о том, когда и где проводились публичные слушания, – собственно, как и весь город не знал. Оказывается, до меня уже пытался придать происходящему резонанс другой местный житель Игорь Савченко. Но должного эффекта это не возымело. Я вышел на пикет, связался с одним республиканским изданием. Ко мне тут же подошли акимы Щучинска и Бурабайского района, стали говорить, чтобы я уходил. Что мои действия неправомерны. Потом полиция, как раз ещё пандемия была, поэтому я удалился восвояси", – вспоминает Владимир.

Вскоре на стройплощадке появился стенд с паспортом объекта.

"Это был самый первый паспорт объекта. Там говорилось, что спорткомплекс сдадут в июле 2022 года. Я ещё сфотографировал дату – 20.07.2022. Я отправил запросы во все инстанции с просьбой проверить на законность, везде мне ответили, что всё законно. Что прошли слушания, во время которых собрали пятнадцать, кажется, подписей. Кстати, во время своего пикета я собирал подписи против строительства, что у нас парк отбирают. Собрал за час около двух десятков подписей", – отметил активист.

Лайфхак от неудобных вопросов?

Строительство застопорилось.

"Мы же проходим там мимо, видим, что всё стоит. Срок подошёл, а конца и не предвидится. Перенесли. Никто не указал причины, почему. Напечатали новый паспорт с новой датой – 20.10.2023. Ну, стали эту дату ждать. Для меня это животрепещущая тема, она волнует меня с самого начала, поэтому я внимательно слежу за этой историей. Периодически хожу на эту площадку. Уже 21 октября – невооружённым взглядом видно, что не сдадут", – разводит руками Владимир Прокопьев.

Мужчина оценил на глаз объём выполненных подрядчиком работ – примерно пятая часть.

"Они залили фундамент, поставили, я не знаю точно, как это называется, – наверно, опоры и межэтажные перекрытия. По моим подсчётам, это процентов двадцать – максимум. Может, и меньше. Потому что ещё само здание не построили, до крыши далеко ещё, стен вообще пока нет… И сейчас работы не ведутся, даже крана не было в тот момент, когда я ходил смотреть. А это был будний день. Лишь один человек ходил – наверно, сторож. Летом кран поднимал какие-то штуки, пара-тройка человек хоть копошилась", – рассказал Владимир.

Активист признался, что на зачёркнутый срок сдачи, уже второй по счёту, даже не обратил внимания. А другие жители обратили, и это их очень возмутило.

"Время подошло, и, чтобы люди не задавали вопросов, просто-напросто закрасили дату. Думают, мы не заметим. Лайфхак у них такой", – разводят руками горожане.

Суеверная часть жителей склонна усматривать в происходящем мистику.

"Всё, что в этом парке ни делается, как-то криво идёт. Может, потому что раньше тут церковь была, и рядом ещё старое кладбище осталось. Я думаю, души не дают здесь ничего делать", – понизив голос, предположила в разговоре с корреспондентом горожанка Кладвия.

Заказчик: "Проект подорожал на более миллиарда тенге"

В управлении строительства, в свою очередь, называют уже ставшей привычной причину – удорожание строительных материалов. Из-за этого смету откорректировали, и проект подорожал на более миллиарда тенге. После пересчёта сметы стоимость проекта откорректировали до 4 млрд 96 млн тенге, а после госэкспертизы – 4,12 млрд. В конечном итоге это почти 3,5 миллиарда тенге.

"В 2021 году на начало реализации проекта из областного бюджета было выделено 57 миллионов тенге. В связи с резким повышением цен на основные строительные материалы провели корректировку проектно-сметной документации в части пересмотра цен. Сметная стоимость до корректировки – более 2 миллиардов 769 миллионов тенге, после – свыше 4 миллиардов 12 млн. Таким образом, произошло удорожание на 1 млрд 243 миллиона тенге по смете. Договорная стоимость проекта до корректировки – 2 миллиарда 462 миллиона, после – 3 млрд 464 млн, таким образом, удорожание – на 1 миллиард 2 млн тенге по договорам", – привёл цифры заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.

Попросили пояснить по этой самой договорной стоимости:

"Мы же корректируем проектно-сметную документацию, потом заключаем договор. На договор подрядчики обычно дают демпинг, то есть скидку. Поэтому сумма 4 млрд 12 млн тенге с учётом скидки уменьшилась до 3 млрд 464 млн, то есть почти 500 миллионов за счёт госзакупок сэкономили", – прокомментировал замруководителя ведомства.

Таким образом, фактически проект подорожал на 1 миллиард 2 миллиона тенге. Кстати, подрядчиком выступает компания из Туркестанской области. И работает она, оказывается, не с опозданием – более того, с опережением графика.

"В прошлом году выделено и освоено 500 млн тенге. В текущем выделено и освоено 650 миллионов. Всего за период реализации проекта выделено 1,2 млрд тенге, при стоимости проекта 3,5 миллиардов (округлённо – прим. авт.). Дефицит средств на завершение составляет 2,3 млрд тенге. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ТОО "Авторемстрой ЛТД" продолжает за собственный счёт с опережением графика производства работ", – отметил Азамат Сабыржанович.

Запас, чтобы не зачёркивать…

Чиновник напомнил, что финансирование проекта ведётся за счёт областного бюджета. Завершить строительство дворца спорта – при полном финансировании – на этот раз обещают до 2025 года.

Ну и, наконец, что касается зачёркнутого срока сдачи объекта на старом паспорте.

"Паспорт вывешивается до начала работ. А значит, и сроки там были указаны по первоначальной экспертизе, то есть до корректировки. Подрядчику нужно было не закрашивать чёрным, а написать, что строительство продолжается. Мы дали подрядчику такую рекомендацию. То есть дата должна быть открыта, потому что мы зависим от финансирования. Поэтому я указал выше, что, в случае выделения средств в полном объёме, до 2025 года мы работы завершим", – заключил Азамат Байкуанышев.

Итак, запас на этот раз госорган взял вполне солидный. Хочется верить, больше никому ничего закрашивать не придётся.

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