Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области

Древнее поселение Камысты расположено близ упраздненного села Первомайское в Денисовском районе Костанайской области. Сейчас село фактически мертвое и о былом советском прошлом напоминают лишь заброшенные дома, огороды и мусорная свалка. Именно рядом с ними и находится уникальное укрепленное поселение Камысты, относящееся к эпохе бронзы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Почему этот объект сичитается уникальным? Заведующий археологической лабораторией Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова Андрей Логвин объясняет, проводя аналогию со знаменитым городищем Аркаим в Челябинской области РФ.

"Все, наверное, слышали про Аркаим, это укрепленное поселение эпохи бронзы. Таких протогородов насчитывается около 30, и все они расположены в границах Южного Урала. В других местах данные памятники пока не обнаружены. Относятся к синташтинско-петровскому периоду эпохи развитой бронзы. И вот одно из этих 30 поселений расположено у нас в Костанайской области. Точнее, это единственное такое поселение в Казахстане", - рассказывает Андрей Логвин.

Обнаружено оно было Логвиным еще в 90-х годах прошлого столетия. Его возраст – более 4 000 лет. Исследователем Геннадием Здановичем памятник был отнесен к так называемой "Стране городов" - территории, где были найдены древние городища синташтинской культуры. И включен в состав двадцати укрепленных поселений ариев. Три года назад управление культуры Костанайской области приняло специальную программу, в рамках которой решено было тщательно изучить поселение Камысты. Этот год последний, завершающий, и пока не известно, найдутся ли в регионе средства на дальнешие исследования.

"Музей Денисовского района, управление культуры давно хотели провести исследования с прицелом на дальнейшую музеефикацию памятника. Чтобы сделать что-то подобное на примере сакрального Аркаима. Само поселение, к сожалению, в очень плачевном состоянии. Еще в советское время, в 70-80 годах прошлого века оно было нарушено. Часть этого поселения оказалась под огородами и глубоко распахано. А часть - под мусорной свалкой. Наша задача была, в первую очередь, провести предварительные исследования, чтобы понять, в каком состоянии памятник", - говорит археолог.

Результаты исследователей заинтересовали. И не только отечественных археологов, но и специалиста из США. Он работал в составе экспедиции и высоко оценил археологическую значимость объекта.

"В этом году мы продолжили вскрывать одно из жилищ в этом поселении. Из конструкционных элементов обнаружили фрагменты рва, скорее всего, он использовался как ливневая канализация. А в самом поселении нашли множество столбовых ямок и три колодца. Они, скорее всего, функционировали в различное время – один колодец пришел в негодность, его засыпали, вырыли следующий и так далее. Материалы пока у нас не обработаны, мы только завершили полевой сезон. Но уже понятно, что материал для исследований - богатый", - говорит заведующий археологической лабораторией университета.

По мнению ученого, на месте древнего поселения можно вполне организовать музей под открытым небом. Тем более, опыт их обустройства в Казахстане имеется. Взять тот же этнографический музей Ботай-Бурабай.

Планиграфия поселка эпохи бронзы пока остается для археологов загадкой. Был ли он округлой формы, как Аркаим? Либо имел прямоугольную или форму устья?

"Если говорить языком обывателя, то поселение Камысты - это аналог раскрученного Аркаима. Пусть не совсем точный. Аркаим – это поселение округлой формы, которое функционировало ограниченный промежуток времени. А в Камысты по дешифровке аэрофотосъемки, которую делали челябинцы, зафиксировано три этапа заселения. Сначала оно было округлой или овальной формы. Потом поверх были сооружены два поселения прямоугольной формы и самое последнее – без крупных рвов и валов, относящееся, скорее всего, к финалу бронзового века", - рассказывает Андрей Логвин.

Челябинские археологи делали реконструкцию памятника по снимкам, которые были сделаны еще до освоения целины. Тогда поселение было не так сильно нарушено. Сейчас, к сожалению, на поверхности следы жилищ, которые им удалось зафиксировать на снимках, обнаружить нельзя. В помощь только традиционные археологические раскопки.

"Огороды и свалка, под которыми находится древнее поселение, заброшены. Аким сельского округа предлагал пригнать бульдозер и всю свалку снести, но мы пока его остановили. Потому что при организации площадки еще в советское время уже работали тяжелой техникой и мусор перемешался с культурным слоем. Там могут быть ценные артефакты. Сейчас нет необходимости ликвидировать свалку, потому что дальнейшее разрушение памятника не происходит", - уверяет Логвин.

Тысячелетия назад на этой территории жили арии, племена которых, по сути, заложили основу современной цивилизации. Памятники эпохи бронзы интересны, так как это период становления хозяйств, появления и развития металлургии. И поселения того времени характеризуются тем, что в каждом жилище обнаруживали следы металлопроизводства. Либо печь, либо колодцы, которые связаны с медеплавильным процессом. И поэтому, по мнению ученых, для реконструкции металлопроизводства это очень значимые памятники.

"На поселение периодически приезжают эзотерики. Говорят, что здесь место силы, как и Аркаим. Я сам к этому, как ученый, скептически отношусь. Но если есть такой интерес со стороны эзотериков, то почему бы и нет. Как-то приезжал потомственный шаман, сказал, что духи довольны нашей работой", - смеясь, рассказывает археолог.

У древнего поселения есть все шансы на то, чтобы стать музеем под открытым небом. Есть асфальтированная дорога, а заброшенные в поселке дома можно восстановить и встречать там организованные группы туристов.

"Но это совсем другая история, которая потребует финансовых вложений. Мы сможем сделать свой Аркаим, почему бы и нет. У нас все есть, кроме денег. Но мы проблемой создания музея пока не занимались, проводим первые исследования. Все зависит от того, будет ли продолжено финансирование работ. Область выделяла по 6 с лишним миллионов тенге в год, причем, эта программа касалась не только археологии. Но этих денег едва хватает на зарплату и командировочные нескольким сотрудникам, на то, чтобы нанять транспорт и все. Не остается средств на рабочих и на анализы артефактов. В среднем 10 миллионов тенге в год – это минимальная сумма, чтобы можно было гарантировать, что мы сможем продолжать изучать уникальный археологический памятник", - считает Андрей Логвин.

Фото предоставлено Андреем Логвиным.