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Александр Шахбазов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:10
233
Сегодня, 20:10
233
Фото: Александр Шахбазов/BaigeNews.kz

Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки на наличие пандусов

Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки в четырёх регионах Казахстана на предмет технического оснащения, в частности наличие пандусов. Об этом в ходе брифинга рассказал глава миссии Леонид Анфимов, передаёт BaigeNews.kz.

"Понятно, что мы не можем охватить все 10 тысяч избирательных участков в Казахстане, поскольку от нашей миссии участвуют только 196 наблюдателей. Но на всех участках, которые мы посетили в Астане, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях, техническое оснащение соответствует нормам, в том числе и касательно наличия пандусов. Там созданы все условия для того, чтобы люди с инвалидностью смогли осуществить своё выборное право", - сказал Анфимов.

 

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#выборы 2023 #ЦИК РК #наблюдатели
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 20:10
233
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