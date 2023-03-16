Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки на наличие пандусов

Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки в четырёх регионах Казахстана на предмет технического оснащения, в частности наличие пандусов. Об этом в ходе брифинга рассказал глава миссии Леонид Анфимов, передаёт BaigeNews.kz.

"Понятно, что мы не можем охватить все 10 тысяч избирательных участков в Казахстане, поскольку от нашей миссии участвуют только 196 наблюдателей. Но на всех участках, которые мы посетили в Астане, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях, техническое оснащение соответствует нормам, в том числе и касательно наличия пандусов. Там созданы все условия для того, чтобы люди с инвалидностью смогли осуществить своё выборное право", - сказал Анфимов.