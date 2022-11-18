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  • Миссия наблюдателей от ШОС посетит избирательные участки в Астане и Акмолинской области
zakon.kz Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15
161
Фото: zakon.kz

Миссия наблюдателей от ШОС посетит избирательные участки в Астане и Акмолинской области

Сегодня в Казахстане начала свою работу миссия наблюдателей от ШОС, которая будет следить за выборами президента страны, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

"Только что я встретился с Абдировым председателем ЦИК РК. Я думаю, это означает, что миссия наблюдателей на внеочередных выборах президента РК начала свою работу с сегодняшнего дня. Казахстан это государство член ШОС, мы получили приглашение с казахстанской стороны, мы направили запрос всем государствам-членам, получили поддержку со стороны всех наших государств-членов. Я сам возглавляю эту миссию в составе этой миссии 18 наблюдателей, в том числе представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица секретариата ШОС, исполнительного комитета РАТС ШОС", - рассказал Мин журналистам.

Он отметил, что члены миссии наблюдателей осуществляют деятельность самостоятельно и независимо, руководствуясь принципами политической объективности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела.

"Мы обязательно честно и добросовестно выполняем свою миссию. Мы ожидаем более прекрасное будущее у народа Казахстана. В связи с этим мы будем делать все от нас зависящее для обеспечения беспристрастного рационального политического процесса Казахстана. Пользуясь случаем хотеть бы выразить благодарность ЦИК за оказанную поддержку миссии ШОС. В последующие дни все члены наши миссии будут объезжать избирательной участки Астаны и Акмолинской области", - сообщил генсек ШОС. 

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#президентские выборы #ШОС #наблюдатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
161
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