Миссия наблюдателей от ШОС посетит избирательные участки в Астане и Акмолинской области

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Сегодня в Казахстане начала свою работу миссия наблюдателей от ШОС, которая будет следить за выборами президента страны, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

"Только что я встретился с Абдировым председателем ЦИК РК. Я думаю, это означает, что миссия наблюдателей на внеочередных выборах президента РК начала свою работу с сегодняшнего дня. Казахстан это государство член ШОС, мы получили приглашение с казахстанской стороны, мы направили запрос всем государствам-членам, получили поддержку со стороны всех наших государств-членов. Я сам возглавляю эту миссию в составе этой миссии 18 наблюдателей, в том числе представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица секретариата ШОС, исполнительного комитета РАТС ШОС", - рассказал Мин журналистам.

Он отметил, что члены миссии наблюдателей осуществляют деятельность самостоятельно и независимо, руководствуясь принципами политической объективности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела.