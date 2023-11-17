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Мисс Вселенная: Томирис Заир из Казахстана покоряет жюри конкурса

Вчера, 23:03
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instagram.com/arzubek_vonama Вчера, 23:03
Вчера, 23:03
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Фото: instagram.com/arzubek_vonama

18 ноября в Сальвадоре пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная-2023". Казахстан на нём представляет 20-летняя обладательница титулов "Мисс Алматы-2022" и "Вице-мисс Казахстан-2022" Томирис Заир, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях девушка делится моментами подготовки к шоу и показывает наряды. 

С красавицами встретился президент Сальвадора.

 
 
 
 
 
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Публикация от Tomiris Zair (@ss.tomiris_)

Официальное открытие конкурса уже состоялось, прошли полуфинал, шоу национальных костюмов и дефиле в купальниках.

Национальный костюм для Томирис сшил дизайнер из Кыргызстана Арзубек Аманов. На образ конкурсантку вдохновила царица Томирис.

 
 
 
 
 
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Публикация от VONAMA ARZUBEK (@arzubek_vonama)

 
 
 
 
 
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