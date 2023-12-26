Мировые индустриальные гиганты вступили в геологоразведочную борьбу в Казахстане

Казахстан становится фокусом внимания крупнейших мировых компаний в горнодобывающей отрасли после успешного проведения электронного аукциона на платформе e-qazyna.kz. Этот исторический момент стал ключевым событием, выявившим растущую привлекательность страны и привлекший внимание таких гигантов, как Riotinto, Fortescue, Kratos Resources, Cove Capital, Eczacibasi Holding, корпорация "Казахмыс", ERG Exploration, НГК "Казгеология" и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства.

Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Fortescue Metals Group - австралийская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей железной руды и являющаяся четвёртой по величине производственной мощности компанией-производителем железной руды в мире. Рыночная капитализация горнодобывающих компаний, таких как Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group, на двоих составляет более 180 миллиардов долларов.

"Аукцион, направленный на получение права разведки твёрдых полезных ископаемых на 45 участках недр, завершился подписным бонусом в размере порядка 2,5 миллиарда тенге, что свидетельствует о высоком интересе к стратегически важным территориям. Участие в нём крупнейших иностранных компаний не только подчеркивает их стремление к глобальной конкуренции, но и поднимает ставки в борьбе за права на разведку в этом регионе", - отметили в министерстве.

Президент поставил задачи перед правительством увеличить площади изученности до 2,2 миллионов квадратных километров к 2026 году. В ведомстве считают, что эти амбициозные инициативы существенным образом влияют на экономическое развитие Казахстана. Расширение геологической разведки открывает перед страной новые перспективы в добыче ресурсов, создании рабочих мест и стимулирует внутренние и внешние инвестиции.