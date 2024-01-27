Мировой спрос на газ вырастет в 2024 году на 2,5%

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2024 году может вырасти на 100 млрд кубометров или на 2,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агентство Montel .

Общая потребность рынка составит 4,190 трлн кубометров, поскольку цены стабилизируются после недавней турбулентности, сообщило в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Цены на природный газ резко упали после рекордных максимумов, наблюдавшихся в 2022 году, что также поддерживает восстановление спроса на газ", — говорится в последнем ежеквартальном отчете агентства.

Кроме того, он прогнозирует, что более холодная погода будет стимулировать спрос после "необычно мягких температур" в 2023 году, когда мировой спрос на газ вырос всего на 0,5%.

Рост на рынках импортеров будет ограничен слабым ростом поставок СПГ, которые, как ожидается, вырастут всего на 3,5% (или на 18 млрд куб. м), - сказано в отчете. Ожидается, что увеличение спроса на газ будет достигнуто за счет потребления промышленностью, а также жилым и коммерческим секторами.

Главным драйвером роста станеn Азия: спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится почти на 4% по сравнению с 2023 годом благодаря промышленной активности и более высокому потреблению газа в энергетическом секторе, прогнозирует МЭА. Потребление газа в Северной Америке вырастет на 1,5%, в Центральной и Южной Америке - увеличится незначительно - на 1%.

В Европе спрос на газ вырастет на 3%, но останется почти на 20% ниже уровня 2021 года. Спрос на газ на рынках Африки и Ближнего Востока увеличится на 3%.