Мир возлагает на VII Съезд мировых религий большие надежды - Маулен Ашимбаев

Фото: Хабар-24

Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев рассказал в интервью Хабар-24 о значимости предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Baigenews.kz.

Маулен Ашимбаев начал с исторического экскурса:

"Если вспомнить историю, как все начиналось, то в 20-х числах сентября 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II нанес исторический визит в Казахстан. Он впервые посетил Центральную Азию, эту часть мира. Он еще тогда сказал, что Казахстан играет важную роль коммуникативного, цивилизационного моста, его миссия - сближать народы, культуры".

Надо понимать, что этот визит состоялся почти сразу после чудовищных терактов 11 сентября 2001 года, когда тысячи людей погибло. Поднялась волна взаимных обвинений мировых религий, в частности, ислама, определенные политические силы были заинтересованы в процессе жесткой конфронтации и чтобы мир пошел по сценарию столкновения цивилизаций. В этих условиях было очевидно, что нужно предпринимать шаги на глобальном уровне, чтобы снимать негатив, показывать миролюбивую сущность мировых традиционных религий. Чтобы сближать, а не разобщать народы. Именно в таком контексте надо понимать визит Папы Римского.

Спустя два года после визита Иоанна Павла II в Казахстан, в сентябре 2003 года в Астане прошел I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В форуме приняли участие духовные лидеры 17 религиозных организаций ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма и других конфессий из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Это было очень знаковое событие.

"По прошествии двадцати лет можно сказать, что Съезды мировых религий сыграли свою позитивную роль в распространении культуры диалога, взаимопонимания, сближения и выработки духовными лидерами позиции по актуальным мировым проблемам", - уверен спикер.

Почему именно Казахстан инициировал проведение съездов мировых религий? За годы независимости Казахстан создал эффективную модель межэтнического и межконфессионального согласия, она доказала свою действенность, прошла проверку временем, показала стабильность.

Культура толерантности, которая является частью казахстанской политики, она присуща нам издревле. Наш народ на протяжении веков придерживался веротерпимости и открытости. Это связано и с тем, что Казахстан находился на коммуникационной артерии средних веков – Великом шелковом пути, каналом распространения знаний, диалога, новых учений и верований. В средние века на территории нашего государства мирно сосуществовали разные религии, были построены храмы различных конфессий.

"Открытость и толерантность всегда были частью нашей истории, нашей географии, нашей бескрайней степи", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Нужно сказать, что президент Касым-Жомарт Токаев стоял у истоков первого съезда, он возглавлял секретариат. Интерес к съездам мировых религий возрастает, это тоже показывает эффективность казахстанской внешней политики.

Съезд способствовал тому, что за прошедшие 20 лет начали активно сотрудничать те, кто раньше не находил общего языка, стали обсуждаться вопросы противодействия терроризму, экстремизму, ксенофобии.

И сегодня мир находится на сложном этапе, мы зашли в определенный тупик в развитии цивилизации, сейчас главенствует конфронтационная идеология между некоторыми странами.

Мировые религии, напротив, ищут диалог. Глобально духовные лидеры показывают пример поиска компромиссных решений, они гораздо больше активно сотрудничают, чем даже мировые политики.

"VII съезд станет одним из главных международных мероприятий года, где Казахстан еще раз продемонстрирует миру свою приверженность идеям толерантности, открытости, взаимоуважения и доверия между государством и обществом", уверен спикер.

Особенностью предстоящего съезда станет и то, что он будет самым представительным: в нем примут участие более ста духовных лидеров. Приедут знаковые личности. Папа Римский Франциск впервые посетит Казахстан. Ожидаем Верховного имама Аль-Азхара Шейха Ахмед аль-Тайеба, приедут раввины, буддисты, представители даосизма, синтоизма и других религий.

"Очень большие ожидания у мировой общественности, мировых СМИ от результатов этого съезда" - считает Маулен Ашимбаев.

Во время пандемии большая часть мероприятий проходила онлайн, но личного общения это не заменит, потому что важен диалог, нужно смотреть друг другу в глаза, послать месседж, что нужно договариваться, находить общий язык. Формат он-лайн тоже будем использовать для тех, кто не сможет присутствовать лично.

По итогам работы съезда будет принята Декларация – это важный документ, отражение всех идей, которые будут выражены на съезде. Это концептуальный документ, он будет шире, чем раньше. Работа по проекту уже идет, окончательный текст должны одобрить все участники съезда. В нём найдут отражение наиболее злободневные мировые проблемы, глобальные конфликты, геополитическое напряжение, социальные проблемы, в том числе распространение нравственных и моральных ценностей.

Декларация будет распространена в качестве официального документа ООН.

"Семь – сакральная цифра, и седьмой съезд уникален по количеству и статусу участников, геополитическому моменту, по поднимаемым проблемам. Мир возлагает на него большие ожидания", - рассказал парламентарий.

Предполагаются очень интересные секционные заседания. На повестке дня - не только обеспечение мирного сосуществования, но и укрепление статуса женщин - это серьезный вопрос для многих стран. Формирование у молодежи правильной системы ценностей, не только религиозных, но и общечеловеческих, что особенно важно в цифровом мире. Всё так же актуальны борьба с терроризмом, ксенофобией.