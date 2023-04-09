Минздрав обновил стандарты лечения вирусного гепатита в Казахстане

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Министерство здравоохранения РК разработало и утвердило стандарт оказания гастроэнтерологической и гепатологической помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве отметили, что стандартом предусмотрен порядок оказания медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Кроме того, в документе структурированы уровни оказания гастроэнтерологической и гепатологической помощи населению Казахстана (организации первичной медико-санитарной помощи, специализированный кабинет гастроэнтеролога, гепатологический центр, гастроэнтерологические отделения и койки в структуре многопрофильных больниц)", — отмечается в сообщении Минздрава.

Детально прописаны алгоритм и сроки проведения обследования на ХВГ (ПЦР, фиброскан, консультации врача гастроэнтеролога, инфекциониста и других).

Для улучшения охвата противовирусной терапией пациентов с ХГВ упрощена схема назначения противовирусной терапии при легких стадиях фиброза вирусного гепатита "С" (F0-F2) без посещения гепатологического центра на основании консультативного заключения профильного специалиста (гастроэнтеролога или инфекциониста) на уровне ПМСП.

С учётом зарубежного опыта внесена норма о возможности получения в Центрах СПИД противовирусной терапии лицами, живущими с ВИЧ-инфекцией, при выявлении у них сопутствующего ХВГ по принципу "одного окна".

Также они могут получать противовирусную терапию и в организации ПМСП по месту жительства.