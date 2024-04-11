Минздрав дал рекомендации казахстанцам, выезжающим в неблагополучные по заболеваемости холерой страны
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Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны Африки и Азии, в том числе Индию, Афганистан и Пакистан, придерживаться нескольких правил, передаёт BaigeNews.kz.
Туристам советуют употреблять для питья кипячёную или бутилированную воду, воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков, проводить термическую обработку продуктов перед употреблением, тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду.
Кроме того, следует тщательно мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи и после посещения уборной; купаться только в разрешённых водоёмах, при этом не допускать попадания воды в рот; при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, 4 апреля женщина, больная холерой, прилетела в Алматы рейсом из Дели. В инфекционную больницу госпитализировали тех, кто с ней контактировал, в том числе всех членов экипажа самолёта.
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