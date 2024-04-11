Минздрав дал рекомендации казахстанцам, выезжающим в неблагополучные по заболеваемости холерой страны

Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны Африки и Азии, в том числе Индию, Афганистан и Пакистан, придерживаться нескольких правил, передаёт BaigeNews.kz.

Туристам советуют употреблять для питья кипячёную или бутилированную воду, ⁠воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков, ⁠проводить термическую обработку продуктов перед употреблением, ⁠тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду.

Кроме того, следует ⁠тщательно мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи и после посещения уборной; ⁠купаться только в разрешённых водоёмах, при этом не допускать попадания воды в рот; ⁠при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 4 апреля женщина, больная холерой, прилетела в Алматы рейсом из Дели. В инфекционную больницу госпитализировали тех, кто с ней контактировал, в том числе всех членов экипажа самолёта.