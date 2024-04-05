Холеру завезла в Алматы пассажирка рейса из Дели

Женщина, больная холерой, прилетела в Алматы рейсом из дели. В инфекционную больницу госпитализировали тек, кто с ней контактировал, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минздрава, в ходе санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

"Гражданка Кыргызстана следовала из Дели на родину через Алматы. Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование женщины. После получения результатов анализа выставлен диагноз "холера". Определён круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы", - сообщили в ведомстве.

На борту воздушного судна проведена дезинфекция.

Среди пассажиров борта провели информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания и мерах профилактики заболевания холерой, с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов.