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пресс-службы МЧС РК Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41
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Фото: пресс-службы МЧС РК

Минтруда проверит условия безопасности и охраны труда в "Семей орманы"

Представители министерства труда и социальной защиты населения в составе Специальной правительственной комиссии вылетели в область Абай. Они намерены расследовать причины нарушения требований безопасности и охраны труда, приведших к гибели людей при тушении лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что для расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего вследствие пожара и ликвидации его последствий на территории РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай создана Специальная правительственная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. В её состав включены вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев – в качестве заместителя председателя, председатель Комитета труда и социальной защиты населения – Главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, представители других центральных государственных органов, акимата области, работодателей и профсоюза работников.

Кроме того, спецкомиссией будут установлены объёмы причинённого ущерба и приняты меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Специальная правительственная комиссия планирует завершить работу в течение 10 рабочих дней.

Отметим, что в настоящий момент проводится всестороннее разбирательство причин возникновения пожара на территории "Семей орманы" и гибели 14 сотрудников Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Следователи не исключают и версию поджога.

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Сегодня, 15:41
142
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