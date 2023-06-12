Минтруда проверит условия безопасности и охраны труда в "Семей орманы"

Представители министерства труда и социальной защиты населения в составе Специальной правительственной комиссии вылетели в область Абай. Они намерены расследовать причины нарушения требований безопасности и охраны труда, приведших к гибели людей при тушении лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что для расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего вследствие пожара и ликвидации его последствий на территории РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай создана Специальная правительственная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. В её состав включены вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев – в качестве заместителя председателя, председатель Комитета труда и социальной защиты населения – Главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, представители других центральных государственных органов, акимата области, работодателей и профсоюза работников.

Кроме того, спецкомиссией будут установлены объёмы причинённого ущерба и приняты меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.