Минторговли РК доказало, что турфирма должна возместить моральный вред туристу

В Минторговли рассказали, когда турист вправе требовать у турфирмы возмещения морального вреда, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что турист приобрёл путёвку на Иссык-Куль в пансионат "Лучезарное побережье" на пять дней с трёхразовым питанием. Приехав, он обнаружил, что турфирма не забронировала ему место в данном месте размещения.

Директор турфирмы предложил ему поселиться на турбазе "Иссык-Куль". Но там не было ни воды, ни других условий для отдыха.

Тогда турист решил уехать домой.

Турфирма выплатила материальные расходы, стоимость путёвки, обратный проезд. Но за испорченный отпуск перед туристом даже никто не извинился. Ущерб за причиненный моральный вред ему отказались возмещать.

"Согласно законодательству РК и договорным отношениям, потребитель имеет право на возмещение всех убытков, в том числе морального вреда, в случае невыполнения условий туристической путёвки", - заверили в Минторговли.

В ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона РК "О туристической деятельности" потребитель вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили при заключении договора. К таким изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия и изменение сроков путешествия.