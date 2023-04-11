Минсельхоз: выдачу фермерам субсидий на удобрения тормозят акиматы

Фото: pixabay.com

В государственной информационной системе субсидирования министерства сельского хозяйства объяснили, почему казахстанские фермеры не получают субсидии на удобрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с поступающими обращениями от фермеров в министерстве сельского хозяйства пояснили, что согласно правилам, приём заявок на субсидирование минеральных удобрений на портале gosagro.kz осуществляется с 1 февраля по 1 декабря, субсидирование пестицидов – с 1 апреля по 1 декабря.

"Вместе с тем, для подачи заявок необходимо утверждение перечней и норм субсидий, которые утверждаются ежегодно постановлениями местных исполнительных органов. На сегодняшний день по программе субсидирования удобрений заявки принимаются, и осуществляются выплаты лишь в Акмолинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской и Туркестанской областях. В ближайшие дни начнется приём заявок в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях. В остальных регионах постановления акиматами до сих пор не утверждены", — говорится в сообщении.

По данным МСХ, по открытию программы субсидирования пестицидов на сегодня только акимат Костанайской области принял соответствующее постановление, с 18 апреля в данном регионе начнётся приём заявок. При этом, нормы министерством были согласованы ещё в феврале этого года, пояснили в ведомстве.

"Таким образом, единственным сдерживающим фактором для запуска программ субсидирования является отсутствие утверждённых постановлений местных исполнительных органов", — пояснили в Минсельхозе.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил о том, что казахстанские фермеры "приписывали" себе в системе Qoldau несуществующие земли для возделывания, чтобы получить дополнительные субсидии. Теперь определять севооборот и границы полей будет космический мониторинг.