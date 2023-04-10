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  • Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев
depositphotos.com Сегодня, 13:43
136
Сегодня, 13:43
136
Фото: depositphotos.com

Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев

 
Казахстанские фермеры "приписывали" себе в системе Qoldau несуществующие земли для возделывания, чтобы получить дополнительные субсидии. Об этом в Facebook сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz
"На основе анализа с действующей ранее системой Qoldau выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, “на глаз” в старом Qoldau. То есть, норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, фермер обрабатывает 500 га, то в ручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 га и получить субсидий выше положенных нормативов. Был вопиющий случай, когда указанные фермером поля в системе Qoldau по факту никогда не возделывались. Так, субсидии были получены, а приобретенные удобрения, пестициды и семена на данном поле не использовались", - написал глава Минсельхоза.
Всё это, по его словам, естественно, отражается на всех показателях в АПК, поскольку выделенных средств много, а эффекта мало. Он отметил, что в системе ЕГИСС есть технические моменты, требующие решений, но система работает и подходы её вполне правильные. В большинстве своем “препятствием” в подаче заявок являются новые подходы именно к подтверждению данных заявителя.
"Во-первых, теперь фермер не сможет в ручную или “на глаз” определить севооборот и границы своих полей, как это было ранее. Это будет делать космический мониторинг (КГС), который и подтверждает правильность данных – карты полей. Сейчас фермерам нужно привести свои земли в порядок, а некоторым настоятельно рекомендую начать их осваивать. "Во-вторых, введённая нами совместно с Минфином интеграция по блокировке электронных счетов-фактур также раскрывает множество проблем. Теперь, чтобы подать заявку с электронной счет-фактурой, её перед этим необходимо заблокировать с продавцом товара. Тем самым полностью исключён риск отзыва после получения субсидии", - пояснил Карашукеев.
Если ранее СХТП мог по одной и той же счет-фактуре подать заявки на получение господдержки несколько раз, то сейчас на новой системе Gosagro это уже невозможно. К сожалению, такие факты были выявлены в Qoldau, отметил министр. По его словам, сейчас обсуждаются проблемы с подачей субсидий на удобрения, поскольку фермеры не всех областей могут подать заявки.
"Зесь всё в соответствии с правилами и они вам известны. Перечень и нормы субсидий на удобрения, а также перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) утверждаются постановлением МИО. Затем эти данные вносятся в формулу авторасчетов в систему и открывается возможность подачи заявок по данной области. К сожалению, лишь 7 регионов утвердили данные нормы – а это, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Кызылординская, Павлодарская, Актюбинская и Жетысуская области. Заявки по этим областям уже подаются. Более того, некоторые специалисты УСХ регионов, ещё не утвердивших нормативы, на вопросы фермеров и журналистов об отсутствии возможности подачи заявок по удобрениям, ссылаются на проблемы на портале, когда на самом деле они просто не успевают утвердить нормативы", - сообщил он.
Карашукеев считает, что для полноценной работы в новой системе не хватает больше навыков и терпения как у фермеров, так и у работников управлений сельского хозяйства. Он привёл в пример жалобы аграриев на неисправную работу системы Gosagro. В ходе разбирательств выяснилось, что эти фермеры даже не зарегистрированы на этом портале. На встрече им и депутатам показали поданные и одобренные заявки по Туркестанской области.
 
В связи с этим министр поручил обучить фермеров работе в системе. Для этих целей созданы шесть телеграмм-чатов по основным отраслям, Функционирует многоканальный колл-центр: +77172677117, +77076421032. Созданы обучающие видеоролики, которые размещены на YouTube-канале. 
"Система не работает как раньше “в ручном режиме, на глаз” или как душа пожелает, что сейчас вызывает трудности у части фермеров и УСХ. И тут хотелось бы еще раз пояснить, все новые подходы по повышению прозрачности системы субсидирования - это не ошибка министра Карашукеева, а принципиальная позиция МСХ по повышению транспарентности и исключению человеческого фактора. Выплаты идут, по всем направлениям субсидирования. Чтобы не быть голословным, приведу последние цифры на сегодняшний момент: Из поданных по всем направлениям 12 095 заявок, в лист ожидания по итогам рассмотрения УСХ ободрено и направлено заявок на общую сумму шесть миллиардов. 151 миллион тенге со статусом “К оплате”. По долгам Qoldau (долги и графики процентной ставки) за 2022 год: о процентной ставке – оплачено восемь миллиардов 743 миллиона тенге, 12 миллиардов 137 миллионов тенге - подано на оплату, по инвестсубсидиям – оплачено 18 миллиардов 486 миллионов тенге", - заключил глава МСХ.
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Журналист
Сегодня, 13:43
136
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