Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев

Казахстанские фермеры "приписывали" себе в системе Qoldau несуществующие земли для возделывания, чтобы получить дополнительные субсидии. Об этом в Facebook сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz

"На основе анализа с действующей ранее системой Qoldau выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, “на глаз” в старом Qoldau. То есть, норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, фермер обрабатывает 500 га, то в ручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 га и получить субсидий выше положенных нормативов. Был вопиющий случай, когда указанные фермером поля в системе Qoldau по факту никогда не возделывались. Так, субсидии были получены, а приобретенные удобрения, пестициды и семена на данном поле не использовались", - написал глава Минсельхоза.

Всё это, по его словам, естественно, отражается на всех показателях в АПК, поскольку выделенных средств много, а эффекта мало. Он отметил, что в системе ЕГИСС есть технические моменты, требующие решений, но система работает и подходы её вполне правильные. В большинстве своем “препятствием” в подаче заявок являются новые подходы именно к подтверждению данных заявителя.

"Во-первых, теперь фермер не сможет в ручную или “на глаз” определить севооборот и границы своих полей, как это было ранее. Это будет делать космический мониторинг (КГС), который и подтверждает правильность данных – карты полей. Сейчас фермерам нужно привести свои земли в порядок, а некоторым настоятельно рекомендую начать их осваивать. "Во-вторых, введённая нами совместно с Минфином интеграция по блокировке электронных счетов-фактур также раскрывает множество проблем. Теперь, чтобы подать заявку с электронной счет-фактурой, её перед этим необходимо заблокировать с продавцом товара. Тем самым полностью исключён риск отзыва после получения субсидии", - пояснил Карашукеев.

Если ранее СХТП мог по одной и той же счет-фактуре подать заявки на получение господдержки несколько раз, то сейчас на новой системе Gosagro это уже невозможно. К сожалению, такие факты были выявлены в Qoldau, отметил министр. По его словам, сейчас обсуждаются проблемы с подачей субсидий на удобрения, поскольку фермеры не всех областей могут подать заявки.