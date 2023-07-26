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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 14:43
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Сегодня, 14:43
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Минпросвещения пересматривает норму о смене школы только во время каникул

В министерстве просвещения решили пересмотреть норму, по которой ученики могут поменять школу только во время каникул. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан в ответе на запрос депутатов мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас приём документов для перевода детей из школы в школу разрешается только в каникулярный период (за исключением решения суда, переезда в другой населённый пункт, выезда за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства). Однако, по мнению депутатов, она нарушает права ребёнка. По мнению же министерства, это, наоборот, позволяет обеспечить соблюдение преемственности обучения и логического завершения четверти школьником.

"Министерством сейчас рассматривается вопрос внесения изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 "Об утверждении Типовых правил приёма на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования", в рамках которого будут рассмотрены данные предложения. В том числе, будут внесены изменения в части перевода обучающихся между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования", - сообщил Едил Оспан.

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Сегодня, 14:43
139
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