Минпросвещения пересматривает норму о смене школы только во время каникул

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В министерстве просвещения решили пересмотреть норму, по которой ученики могут поменять школу только во время каникул. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан в ответе на запрос депутатов мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас приём документов для перевода детей из школы в школу разрешается только в каникулярный период (за исключением решения суда, переезда в другой населённый пункт, выезда за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства). Однако, по мнению депутатов, она нарушает права ребёнка. По мнению же министерства, это, наоборот, позволяет обеспечить соблюдение преемственности обучения и логического завершения четверти школьником.