Минпросвещения оцифрует все учебники к 2024 году

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Сейчас 79 процентов казахстанских учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников. Об этом в ходе заседания правительства рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Касательно цифровизации учебного процесса в среднем образовании, в предвыборной программе главы государства предусмотрено внедрение инновационных способов преподавания дисциплин, перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат. Предстоят следующие задачи — обучение педагогов инновационным методам использования цифровых учебных материалов, внедрение цифровых учебных материалов, перевод в цифровой формат внутришкольного и национального внешнего оценивания и обеспечение школ техническими средствами и высокоскоростным интернетом. Для нормативного регулирования данного направления приказами министерства утверждены соответствующие правила, требования и перечни", — рассказал министр.

По его словам, в настоящее время внедрены цифровые образовательные платформы, ведётся национальная образовательная база данных, используются цифровые учебники, цифровые образовательные ресурсы, приобретено и передана школам компьютерная техника и проведена работа по развитию сети Интернет.

"В целях цифровизации управления учебным процессом в семи тысячах школ по республике внедрены образовательные платформы (Kundelik, Білімал, EDUS) содержащие основные сервисы для ведения электронных журналов и дневников, оценивания, выдачи домашних заданий, формирование планов и дистанционное обучение. Также имеются дополнительные сервисы — это мобильные приложения, аналитические дэшборды, столовое меню и онлайн курсы повышения квалификации. В настоящее время 79 процентов учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников. В разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны", — отметил спикер.

Он также добавил, что в целях внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в текущем году запланировано их обучение.

"В 2024 году запланирован 100 процентов охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации. Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тысячи школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются три миллиона учеников и учителей. ЦОРами охвачено практически 100 процентов предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тысяч видеоуроков. В целях дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей планируется 100 процентов охват предметов, включение сурдоперевода и аудиосопровождения, адаптация под мобильные устройства", — заключил глава ведомства.

Напомним, разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков в октябре 2022 года поручил правительству премьер-министр Алихан Смаилов.

Министры предложили использовать планшеты в качестве цифровых учебников и инструмента для доступа к образовательным ресурсам из дома. Первоклашки с планшетами вместо учебников будут ходить в школу уже с 2023 года.