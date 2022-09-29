Минобороны РК опровергло фейк об отправке военной техники в Россию

Фото: stopfake.kz

В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она направляется из Казахстана в Россию по соглашению Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в Министерстве обороны РК.

"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ. Информация об учениях размещена на официальном сайте Министерства обороны страны. В ней сказано, что они проходят с 26 сентября по восьмое октября в Жамбылской и Алматинской областях. Участие в них принимают Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

"На эти учения в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", — отмечается в публикации.

В Минобороны призвали казахстанцев доверять только официальной информации.