Минкультуры намерено ввести ограничения в травматичных для детей видах спорта

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В министерстве культуры и спорта разрабатывают стандарт по некоторым видам спорта, учитывающие возрастные и физиологические особенности детей, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек встретился с национальным координатором Странового офиса ВОЗ в Казахстане Лаурой Утемисовой. Стороны обсудили меры по улучшению состояния здоровья детей и подростков.

На встрече обсуждали проблему детского ожирения и малоподвижного образа жизни, правильное питание, травматизм и распределение физических нагрузок. Стороны отметили, что пропаганда физической культуры и спорта среди подрастающего поколения должна быть в приоритете, однако нужно разграничить два этих понятия и ввести национальный стандарт спортивной подготовки.

"В школу дети идут с определенного возраста, поэтому нам нужно установить такой же единый стандарт по некоторым видам спорта, который учитывает физиологические и психологические особенности детей и их готовность к физическим нагрузкам. Если ребенок начинает заниматься некоторыми видами спорта слишком рано, то это может навредить его физическому или психическому здоровью. Особенно, если речь идет о единоборствах. Вместе с экспертами из ВОЗ мы хотели бы разработать такой стандарт", — заявил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

В свою очередь, Лаура Утемисова сообщила о готовности ВОЗ проконсультировать казахстанскую сторону в вопросе возрастных ограничений в видах спорта с высокой травматичностью.