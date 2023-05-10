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Минкультуры намерено ввести ограничения в травматичных для детей видах спорта
В министерстве культуры и спорта разрабатывают стандарт по некоторым видам спорта, учитывающие возрастные и физиологические особенности детей, передаёт BaigeNews.kz.
Вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек встретился с национальным координатором Странового офиса ВОЗ в Казахстане Лаурой Утемисовой. Стороны обсудили меры по улучшению состояния здоровья детей и подростков.
На встрече обсуждали проблему детского ожирения и малоподвижного образа жизни, правильное питание, травматизм и распределение физических нагрузок. Стороны отметили, что пропаганда физической культуры и спорта среди подрастающего поколения должна быть в приоритете, однако нужно разграничить два этих понятия и ввести национальный стандарт спортивной подготовки.
"В школу дети идут с определенного возраста, поэтому нам нужно установить такой же единый стандарт по некоторым видам спорта, который учитывает физиологические и психологические особенности детей и их готовность к физическим нагрузкам. Если ребенок начинает заниматься некоторыми видами спорта слишком рано, то это может навредить его физическому или психическому здоровью. Особенно, если речь идет о единоборствах. Вместе с экспертами из ВОЗ мы хотели бы разработать такой стандарт", — заявил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.
В свою очередь, Лаура Утемисова сообщила о готовности ВОЗ проконсультировать казахстанскую сторону в вопросе возрастных ограничений в видах спорта с высокой травматичностью.
"У нас есть отдел, занимающийся вопросами физической активности. В частности, у нас работает эксперты из Португалии, проводящие подобные исследования. Кроме этого, мы готовы изучить и проанализировать для Казахстана передовые практики других стран в этом вопросе", – сообщила национальный координатор офиса ВОЗ в Казахстане.
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