Министр сельского хозяйства спрогнозировал объем урожая в этом году
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
77Фото: пресс-служба правительства РК
Министр сельского хозяйства нашей страны Айдарбек Сапаров озвучил прогноз урожайности на этот год. По его словам, ведомство прогнозирует урожайность на уровне 13-14 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz.
"Погодно-климатические условия пока около нормы, позволяют. Влага есть, наша задача - это вовремя провести "закрытие" влаги и обеспечить качественными семенами. От этого зависят оптимальные сроки и урожайность. Урожайность мы прогнозируем на уровне 13-14 млн тонн. Этот минимум", - сказал Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве.
Ранее в ведомстве назвали одну из главных проблем в Минсельхозе.
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