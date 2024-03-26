Министр сельского хозяйства спрогнозировал объем урожая в этом году

Министр сельского хозяйства нашей страны Айдарбек Сапаров озвучил прогноз урожайности на этот год. По его словам, ведомство прогнозирует урожайность на уровне 13-14 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz.

"Погодно-климатические условия пока около нормы, позволяют. Влага есть, наша задача - это вовремя провести "закрытие" влаги и обеспечить качественными семенами. От этого зависят оптимальные сроки и урожайность. Урожайность мы прогнозируем на уровне 13-14 млн тонн. Этот минимум", - сказал Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве.

Ранее в ведомстве назвали одну из главных проблем в Минсельхозе.