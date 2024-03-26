Одну из главных проблем, сдерживающую развитие АПК назвали в Минсельхозе
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Слабая диверсификация в растениеводстве является одной из главных проблем в Минсельхозе. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz.
Он также сообщил о том, какие меры принимаются для решения слабой диверсификации в растениеводстве.
"Для этого Министерством до акиматов областей ранее были доведены индикаторы по диверсификации, которые необходимо держать на контроле.
С учетом данной работы, по данным акиматов областей, в текущем году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн. га, что на 209,6 тысяч га меньше показателя 2023 года.
Так, посевные площади пшеницы по сравнению с прошлым годом планируется разместить на 13,3 млн. га (2023 год – 13,7 млн. га), при этом сократив на 429,2 тысяч га.
На сокращенных полях планируется увеличить посевные площади социально-значимых и высокорентабельных культур", - сказал министр.
По его словам, планируется увеличение площадей масличных культур на 385,7 тысяч га, что позволит довести общую посевную площадь до 3,2 млн. га. Ожидается увеличение площадей такой социально-значимой культуры как подсолнечник на 60 тыс. га и доведение их до 1,2 млн. га.
Кроме того, планируется увеличение площадей социально-значимой культуры, как сахарная свекла на 12 тыс. га, соответственно площадь сахарной свеклы в т.г. составит 25 тысяч га.
В тоже время проводится работа по созданию прочной кормовой базы в регионах, для этого в текущем году планируется увеличить площади кормовых культур на 68,3 тысяч. га и довести их до 3,2 млн. га.
"Учитывая поручение Правительства и возникающие проблемы с обеспечением аграриев поливной водой в период вегетации проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. В текущем году по сравнению с прошлым годом, прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га со 116 тыс. га до 100 тыс. га, риса на 6,4 тыс. га, т.е. 93,9 тыс. га.
В целом, планируемые площади по зерновым, овощебахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", - сказал министр.
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