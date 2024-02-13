Министр нацэкономики объяснил, почему в Казахстане повысились тарифы на свет и тепло

Министр нацэкономики Нурлан Байбазаров прокомментировал повышение тарифов на свет и тепло в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Инфраструктурный вызов, с которым мы столкнулись в последнее время в этой системе ЖКХ, по сути угрожает экономической безопасности, мы останемся без света, без тепла.

Поэтому инвестиции в эту сферу необходимы, программа идёт. Но у этой программы есть четкие границы, когда это закончится. После этого тарифы сильно расти не будут", - сказал он на брифинге в правительстве.