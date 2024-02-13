Министр нацэкономики объяснил, почему в Казахстане повысились тарифы на свет и тепло
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
127Фото: BaigeNews.kz
Министр нацэкономики Нурлан Байбазаров прокомментировал повышение тарифов на свет и тепло в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Инфраструктурный вызов, с которым мы столкнулись в последнее время в этой системе ЖКХ, по сути угрожает экономической безопасности, мы останемся без света, без тепла.
Поэтому инвестиции в эту сферу необходимы, программа идёт. Но у этой программы есть четкие границы, когда это закончится. После этого тарифы сильно расти не будут", - сказал он на брифинге в правительстве.
Ранее сообщалось, некоторые жители Астаны ужаснулись, увидев свои квитанции за коммунальные услуги. Слишком большие суммы за тепло, свет и воду насчитали астанчанам за январь. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в ситуации.
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