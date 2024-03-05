Министр энергетики дал оценку отопительному сезону в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что отопительный сезон в Казахстане проходит в штатном режиме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Думаю, вы все помните, как начинался прошлый год: крупнейшие аварии на ведущих теплоэнергоцентралях – Экибастуз, Риддер, МАЭК. Ряд крупных технологических нарушений был на других ТЭЦ – Караганда, Степногорск. Также в течение года мы сталкивались с неблагоприятными погодными условиями, но, тем не менее, исходя из общей статистики, я считаю, что этот отопительный сезон прошёл в штатном режиме без серьёзных технологических нарушений", - сказал министр.