  • 5 Марта, 18:58
  • BAIGENEWS

Министр энергетики дал оценку отопительному сезону в Казахстане

Сегодня, 18:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
62
Фото: pxhere.com

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что отопительный сезон в Казахстане проходит в штатном режиме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Думаю, вы все помните, как начинался прошлый год: крупнейшие аварии на ведущих теплоэнергоцентралях – Экибастуз, Риддер, МАЭК. Ряд крупных технологических нарушений был на других ТЭЦ – Караганда, Степногорск. Также в течение года мы сталкивались с неблагоприятными погодными условиями, но, тем не менее, исходя из общей статистики, я считаю, что этот отопительный сезон прошёл в штатном режиме без серьёзных технологических нарушений", - сказал министр.

Он добавил, что по каждому аварийному случаю комитетом по атомно-энергетическому надзору создаётся специальная комиссия, проводится расследование.

Напомним, в декабре коммунальные аварии произошли в ряде городов Казахстана - Степногорске, Актау, Кокшетау, Шахтинске.

Самое читаемое

Наверх