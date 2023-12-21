Антикор проверит Министерство туризма и спорта РК

Сотрудники Агентства по противодействию коррупции РК проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций по вопросам финансирования спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Сообщается, что будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.

Отмечается, что помимо сотрудников самого Антикора в проверке примут участие заинтересованные государственные органы и представители гражданского общества.