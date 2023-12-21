Антикор проверит Министерство туризма и спорта РК
Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23Сегодня, 08:23
44Фото: baigenews.kz
Сотрудники Агентства по противодействию коррупции РК проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций по вопросам финансирования спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Сообщается, что будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.
Отмечается, что помимо сотрудников самого Антикора в проверке примут участие заинтересованные государственные органы и представители гражданского общества.
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