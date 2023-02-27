Минэнерго США назвало возможной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

Минэнерго США допустило, что пандемия COVID-19 возникла из-за лабораторной утечки в Китае. Эту версию уже выдвигало ФБР в 2021 году, но другие ведомства ее не поддержали. WSJ отмечает, что суждение Минэнерго вынесено с "низкой степенью уверенности". Разведка страны пока не пришла к окончательному мнению о происхождении коронавируса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Пандемия COVID-19 могла возникнуть в результате утечки из китайской лаборатории, допустило министерство энергетики США в секретном докладе, представленном администрации США и ряду членов конгресса после получения новых разведданных. С докладом ознакомились источники The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что выводы Минэнерго важны, так как ведомство обладает существенным экспертным потенциалом: руководит сетью национальных лабораторий США, часть из которых занимается биологическими исследованиями. Однако источники WSJ обратили внимание на то, что суждение Минэнерго было вынесено с пометкой "низкая степень уверенности". Еще четыре разведывательных агентства придерживаются естественной теории происхождения вируса, два не определились, уточняет газета.

В 2021 году версию об утечке из лаборатории с "умеренной степенью уверенности" представило ФБР, и до сих пор ее не поддержало ни одно из ведомств США. В июне 2021 года WSJ писала, что эту версию как "правдоподобную" предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, но в августе того же года, как передавала NYT, американская разведка выразила сомнение в достоверности данной теории. В итоге было заявлено, что вирус, скорее всего, начал распространяться естественным путем в результате контакта человека с зараженным животным.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CNN, что разведка США пока не пришла к окончательному выводу о происхождении коронавируса.