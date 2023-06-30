Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Минэкологии не обнаружило туш погибших тюленей на побережье Каспийского моря
pixabay.com Сегодня, 23:17
163
Сегодня, 23:17
163
Фото: pixabay.com

Минэкологии не обнаружило туш погибших тюленей на побережье Каспийского моря

В ведомстве опровергли информацию, опубликованную в СМИ о смерти двух тюленей на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минэкологии, согласно схеме взаимодействия, в оперативном порядке были оповещены все члены рабочей группы, куда входят представители природоохранной прокуратуры, специализированных научных организаций, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, ветеринарная служба области, департаменты экологии и правоохранительные органы.

Утром 29 июня на предполагаемое место выехали сотрудники местного управления рыбной инспекции, департамента экологии, ветеринарной службы и Казгидромета.

"Туши тюленей на предполагаемом месте не обнаружены, о чем был составлен соответствующий акт. На сегодня инспекторами областного управления рыбной инспекции продолжается мониторинг берега Каспийского моря в целях обнаружения мертвых туш", - прокомментировали в ведомстве.

 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:17
163
Поделитесь:
Наверх