Минэкологии не обнаружило туш погибших тюленей на побережье Каспийского моря

В ведомстве опровергли информацию, опубликованную в СМИ о смерти двух тюленей на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минэкологии, согласно схеме взаимодействия, в оперативном порядке были оповещены все члены рабочей группы, куда входят представители природоохранной прокуратуры, специализированных научных организаций, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, ветеринарная служба области, департаменты экологии и правоохранительные органы.

Утром 29 июня на предполагаемое место выехали сотрудники местного управления рыбной инспекции, департамента экологии, ветеринарной службы и Казгидромета.